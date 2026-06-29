Izraeli arrestoi 65 nxënës palestinezë në Bregun Perëndimor gjatë këtij viti

Izraeli arrestoi 65 nxënës palestinezë në Bregun Perëndimor gjatë këtij viti

Izraeli ka arrestuar 65 nxënës palestinezë të shkollave të mesme në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fillimi i vitit 2026, përfshirë katër të ndaluar që nga fillimi i provimeve përfundimtare këtë muaj, tha sot Shoqata e të Burgosurve Palestinezë, transmeton Anadolu.

Arrestimet ishin pjesë e “një përshkallëzimi të vazhdueshëm izraelit që synon nxënësit palestinezë dhe privimin e tyre nga e drejta e tyre për arsimim”, tha grupi joqeveritar në një deklaratë.

Grupi i të drejtave tha se një nxënës u vendos nën ndalim administrativ, ndërsa një tjetër u qëllua dhe u plagos përpara se të arrestohej.

“Që nga fillimi i gjenocidit në Gaza, forcat izraelite kanë përshkallëzuar fushatat e arrestimit që synojnë nxënësit në nivele të ndryshme arsimore, si pjesë e operacioneve më të gjera të arrestimit që kanë prekur dhjetëra mijëra palestinezë”, shtoi grupi.

“Ata e kanë shndërruar fazën më kritike të rrugëtimit arsimor të një nxënësi të shkollës së mesme në një stacion abuzimi, duke i ndaluar dhe privuar nga shansi për të dhënë provimet e tyre”, tha ai.

“Sistemi i burgjeve praktikon sot një politikë të integruar të bazuar në torturën, poshtërimin dhe abuzimin sistematik, që synon thyerjen psikologjike dhe fizike të të burgosurve praktika që synojnë gjithashtu fëmijët e burgosur dhe studentët e paraburgosur”, shtoi grupi.

Grupi i të drejtave u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjnë urgjentisht për të ndaluar shënjestrimin e nxënësve palestinezë dhe për të siguruar të drejtën e tyre për arsimim dhe mbrojtje nga shkeljet.

Sipas shifrave palestineze, sulmet e ushtrisë izraelite dhe pushtuesve në Bregun Perëndimor që nga 8 tetori 2023, kanë vrarë më shumë se 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000.

Më shumë se 9.600 të burgosur palestinezë mbahen aktualisht në qendrat e paraburgimit izraelit, përfshirë gra dhe fëmijë, ku përballen me urinë, torturën dhe neglizhencën mjekësore, duke çuar në vdekjen e dhjetëra gjatë ndalimit.

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