Izraeli akuzohet se po hedh kimikate kancerogjene mbi tokat e Libanit
Izraeli akuzohet se ka spërkatur një herbicid të lidhur me kancerin mbi ferma në jug të Libanit.
Libani ka akuzuar Izraelin se ka spërkatur një herbicid që lidhet me kancerin mbi tokat bujqësore në jug të vendit, duke e quajtur këtë një “krim mjedisor dhe për shëndetin” që kërcënon sigurinë ushqimore dhe jetesën e fermerëve.
Presidenti libanez, Joseph Aoun, dënoi aktin si një shkelje të sovranitetit të Libanit dhe premtoi se vendi do të ndërmarrë masa ligjore dhe diplomatike për të përballuar atë që e quajti një agresion.
Akuzat thellohen në pretendimet se aeroplanë të lehtë ushtarakë spërkatën substancën nga ajri dhe se ekzistojnë pamje video të kësaj veprimtarie, raporton theguardian.
UNIFIL, misioni paqeruajtës i OKB-së, tha se u paralajmërua të fshihej gjatë operacionit. Analizat laboratorike gjetën se substanca e spërkatur përmbante glyphosate, një herbicid shumë i përdorur që në 2015 u klasifikua nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si “ndoshta kancerogjen për njerëzit”.
Autoritetet libaneze thanë se disa mostra treguan se përqendrimet e glyphosate ishin “20 deri në 30 herë më të larta se përdorimi normal”, çka ngre shqetësime serioze për dëmtimin e kulturave, pjellorinë e tokës dhe ekosistemin e përgjithshëm.
Ministritë e bujqësisë dhe mjedisit të Libanit thanë se spërkatja e këtyre kimikateve nga aeroplanët ushtarakë mbi territorin libanez përbën një akt të rëndë agresioni që kërcënon sigurinë ushqimore, dëmton burimet natyrore dhe minon jetesën e fermerëve, përveç rreziqeve të mundshme shëndetësore dhe mjedisore për ujin, tokën dhe zinxhirin ushqimor.