Izrael, ngrihet tym mbi Tel Aviv pas sulmeve me raketa iraniane
Mbi kryeqytetin e Izraelit, Tel Aviv, filloi të ngrihet tym sot pas raportimeve për sulme me raketa iraniane dhe rrëzimit të predhave, transmeton Anadolu.
Sipas kanalit izraelit “Channel 12”, katër lokacione të prekura janë identifikuar në të gjithë qytetin, me gjashtë persona të plagosur lehtë, tha Zaki Heller, zëdhënës i shërbimit kombëtar të urgjencës mjekësore, fatkeqësive dhe ambulancës së Izraelit ose “Magen David Adom” (MDA).
Operacionet e kërkimit vazhdojnë në vendet e prekura, shtoi zëdhënësi.
Nuk janë publikuar detaje të mëtejshme deri më tani.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet globale dhe aviacionin.