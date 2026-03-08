Izrael, 13 persona të vrarë dhe gati 2 mijë janë plagosur nga sulmet iraniane
Të paktën 13 izraelitë janë vrarë dhe 1.929 të tjerë janë plagosur nga sulmet iraniane ndaj Izraelit që nga java e kaluar, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se 157 persona u plagosën nga sulmet iraniane gjatë 24 orëve të fundit.
Nga atje po ashtu u njoftua se 112 persona janë ende të shtruar në spital, përfshirë nëntë në gjendje të rëndë.
Ministria u bëri thirrje izraelitëve të nxitojnë drejt strehimoreve “me kujdes”, duke theksuar se disa persona u plagosën gjatë vrapimit për t’u strehuar.
Përshkallëzimi rajonal u intensifikua pasi Izraeli dhe SHBA nisën një sulm të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.200 persona, përfshirë liderin suprem Ali Khamenei, si dhe duke plagosur mbi 10.000 të tjerë.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë, duke shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit ku ndodhen asetet ushtarake amerikane.