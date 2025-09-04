Izet Mexhiti vizitoi punimet në rrugën “Ahmet Hajdari” në Çair

Izet Mexhiti vizitoi punimet në rrugën “Ahmet Hajdari” në Çair

Zëvendëskryeministri i Parë dhe ministër i Mjedisit Jetësor, Izet Mexhiti, sot vizitoi punimet në rrugën “Ahmet Hajdari” (ish-Stojna Stevkova) në lagjen Gazi Babë të Çairit, ku po zhvillohet një ndër projektet infrastrukturore për këtë pjesë të komunës.

Bëhet fjalë për rikonstruksionin e plotë të rrugës në gjatësi prej 170 metrash – projekt që synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët e lagjes.

Vlera e përgjithshme e projektit është rreth 3 milion denarë, ndërsa
financimi sigurohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
përmes Programit për Projekte Infrastrukturore në Komuna për vitin 2025.

“I këtillë është vizioni ynë për zhvillin e mëtejm të Çairit, përmes
bashkëpunimit të ngushtë mes nivelit qendror dhe atij lokal, të sjellim
projekte konkrete që përmirësojnë jetën e përditshme të qytetarëve”,
theksoi Mexhiti gjatë vizitës në terren.

MARKETING

Të ngjajshme

Kërkime për një shtetase të Maqedonisë së Veriut në pjesën detare të Halkidikit – është gjetur shëndoshë e mirë në tokë

Kërkime për një shtetase të Maqedonisë së Veriut në pjesën detare të Halkidikit – është gjetur shëndoshë e mirë në tokë

Taravari për ngjarjen e mbrëmshme në Tetovë: Në këtë shtet po sulmohemi vetëm pse jemi shqiptar!

Taravari për ngjarjen e mbrëmshme në Tetovë: Në këtë shtet po sulmohemi vetëm pse jemi shqiptar!

Delegacion i Komisionit të Venecias në bisedime në Gjykatën Kushtetuese

Delegacion i Komisionit të Venecias në bisedime në Gjykatën Kushtetuese

Kallëzim penal kundër pesë punonjësve të AUV-së, dyshohen për “keqpërdorim të detyrës zyrtare”

Kallëzim penal kundër pesë punonjësve të AUV-së, dyshohen për “keqpërdorim të detyrës zyrtare”

VLEN: Bujar Osmani gënjeu para qytetarëve për takimet e tij me Nikolla Gruevskin

VLEN: Bujar Osmani gënjeu para qytetarëve për takimet e tij me Nikolla Gruevskin

ASH: A do të vazhdojë Mickoski ta mbrojë Mexhitin nga akuzat për 450 mijë euro provizion për “Skënderbeun”

ASH: A do të vazhdojë Mickoski ta mbrojë Mexhitin nga akuzat për 450 mijë euro provizion për “Skënderbeun”