Izet Mexhiti: Serova nuk mposhtet as me presion e as me pushtet

Kreu i Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti sonte ka qëndruar në lagjen Seravë të Çairit. Mexhiti nga Serova ka dërguar porosinë se kjo lagje nuk mposhtet as me presion e as me pushtet. MARKETING Share Now Facebook

Twitter