Izet Mexhiti në Prishtinë: Jemi në takime intensive me Taravarin

Kreu i Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti para disa minuta arriti në Prishtinë, ku do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe me liderët e tjerë të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Afrim Gashin dhe Bilall Kasamin.

“Është evidente që subjektet shqiptare, Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa, Alternativa, Vetëvendosja do të kenë lista të përbashkëta, jemi në takime intensive edhe me z.Taravarin”, theksoi Mexhiti.

