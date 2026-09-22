Izet Mexhiti: Në Çair po ndërtohet bulevard!

Izet Mexhiti: Në Çair po ndërtohet bulevard!

Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka njoftuar për avancimin e punimeve në disa projekte infrastrukturore, përfshirë zgjerimin e rrugëve dhe ndërtimin e bulevardeve në komunë.

“Në Çair po ndërtohet bulevard!

Nga “Ferid Murati”, ku punimet po hyjnë në fazën e përfundimit, te “Mit’hat Frashëri”, ku punimet po vazhdojnë me zgjerimin e rrugës me dy korsi të reja.

Ndërkohë, po përgatitet edhe dokumentacioni për fillimin e punimeve në “Cvetan Dimov”.

Premtuam punë. Po i realizojmë.

Dhe vazhdojmë”, ka shkruar Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Filipçe: Mickoski po e izolon vendin, punon për interesa personale

(VIDEO) Filipçe: Mickoski po e izolon vendin, punon për interesa personale

(VIDEO) Mickoski: Disa vende anëtare të BE-së duan ndryshim të identitetit tonë

(VIDEO) Mickoski: Disa vende anëtare të BE-së duan ndryshim të identitetit tonë

(VIDEO) Gjobiten 10 411 persona që drejtonin motorë, biçikleta dhe trotinetë

(VIDEO) Gjobiten 10 411 persona që drejtonin motorë, biçikleta dhe trotinetë

(VIDEO) Paga mesatare neto në korrik është rritur për një euro e 91 cent

(VIDEO) Paga mesatare neto në korrik është rritur për një euro e 91 cent

(VIDEO) Vendimi i Hagës për ish-krerët e UÇK-së, analistët kërkojnë unitet politik

(VIDEO) Vendimi i Hagës për ish-krerët e UÇK-së, analistët kërkojnë unitet politik

“Arrest në shtëpi” dhe pezullim nga detyra për drejtoreshën e Shërbimit Informativ të Shqipërisë

“Arrest në shtëpi” dhe pezullim nga detyra për drejtoreshën e Shërbimit Informativ të Shqipërisë