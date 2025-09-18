Izet Mexhiti: Kandidatët e Levicës janë në shërbim të BDI-së
Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Çairit, Izet Mexhiti, i pyetur lidhur me kandidatët e Levicës në komunat me shumicë shqiptare, tha se këto kandidatura janë bërë në koordinim mes Levicës dhe BDI-së.
“Nuk mund të them suksesshëm se është udhëheqësia më e keqe që e njeh historia e Shkupit. Por si koalicion ata funksionojnë, kanë ndarë pushtet, drejtoritë, pra Apasiev, Ahmeti dhe Danella kanë funksionuar deri tash dhe nuk kam aspak dilemë se kjo është në koordinim kandidimi i kandidatëve të Levicës në qytetet shqiptare në funksion dhe në interes si dhe në bashkëpunim me BDI-në”, deklaroi Mexhiti, raporton SHENJA.