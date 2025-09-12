Izet Mexhiti: Çdo ditë pune do të jetë vetëm për Çairin

Izet Mexhiti: Çdo ditë pune do të jetë vetëm për Çairin

Kandidati për kryetar të Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka thënë se po mirëpritet ngrohtësisht nga familjet shqiptare në këtë komunë, duke theksuar mbështetjen e gjerë për vizionin e tij.

Gjatë një vizite tek familja Elmazi në Fushë Topanë, Mexhiti tha se u prit me mikpritje vëllazërore dhe bisedoi për projektet që synon t’i realizojë për zhvillimin e Çairit.

“Mbështetja është evidente në çdo lagje. Fitorja jonë është e pashmangshme, sepse Çairi është diamant”, deklaroi ai.

Osmani: Çairi ka burime të pashtershme energjie, vullneti dhe dashurie për vendin tonë

Bartësi i listës për Qytetin e Shkupit, Abdul Selam Selami, shpallet “Ambasador i Paqes” në Tiranë

Taravari sfidon VLEN: Fitojmë mbi dy me një më 19 tetor

Ministri i Jashtëm i Francës: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për paqen

Putini nuk ndryshon qasje dhe larg një armëpushimi, BE dhe G7 vendosin për më shumë sanksione kundër Rusisë

Qeveria e Kosovës mirëpret kritikat nga SHBA-ja: Përpiqemi t’i korrigjojmë veprimet

