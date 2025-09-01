Izet Mexhiti: Çairi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi
Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Çairit, Izet Mexhiti, ka zhvilluar një takim me banorë të lagjes Fushë Topanë, ku është pritur nga familja Ramadani. Gjatë vizitës, Mexhiti vlerësoi mikpritjen tradicionale shqiptare dhe diskutoi me qytetarët për sfidat dhe mundësitë e reja që i ofrohen komunës.
Sipas tij, bashkëpunimi mes qeverisë dhe pushtetit lokal ka krijuar një klimë të favorshme për investime dhe projekte zhvillimore, të cilat, siç tha, më parë nuk ishin të mundshme.
“Ndryshimet po ndjehen çdo ditë nga qytetarët, dhe kjo tregon se Çairi po lëviz përpara,” deklaroi Mexhiti.
Ai shtoi se përfshirja aktive e qytetarëve në vendimmarrje është thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të komunës.
“Çdo derë që hapim në Çair tregon të njëjtën gjë: njerëz që duan zhvillim për vendin e tyre dhe që sot e kanë më afër se kurrë,” tha ai.
Mexhiti theksoi se dëgjimi i kërkesave dhe ideve të qytetarëve do të jetë bazë e politikës së tij, duke e cilësuar këtë si “fryma që na udhëheq përpara”.