Izet Mexhiti: Barazia gjinore, themel për një Çair më të fortë

Kandidati për kryetar të Komunës së Çairit nga koalicioni VLEN, Izet Mexhiti, në një ngjarje të organizuar nga Forumi i Gruas, theksoi rëndësinë e përfshirjes së grave në jetën publike dhe politike. Ai tha se “demokracia nuk mund të ekzistojë pa gra” dhe se barazia gjinore është kauzë e gjithë shoqërisë.

Mexhiti u shpreh se një Çair i barabartë do të thotë arsim më cilësor, ekonomi më e fortë dhe demokraci më e drejtë. Ai theksoi nevojën që vajzat të kenë mundësi të barabarta për të udhëhequr dhe gratë të jenë pjesë aktive në vendimmarrje.

