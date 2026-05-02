Izet Mexhiti: 2 Maji, simbol i qëndresës dhe lirisë së Karadakut

Izet Mexhiti nga koalicioni VLEN ka përkujtuar 2 Majin si një ndër ngjarjet më të rëndësishme historike, duke e cilësuar si ditën kur Karadaku u shpall Zonë e Lirë. Ai e përshkroi këtë moment si simbol të qëndresës dhe vendosmërisë për liri përballë sfidave të kohës.

Sipas Mexhitit, periudha në fjalë ishte e mbushur me vështirësi, por edhe me guxim të jashtëzakonshëm nga njerëzit që nuk u dorëzuan. Ai theksoi se sakrifica e tyre hapi një kapitull të ri shprese dhe dinjiteti për vendin.

Në mesazhin e tij, ai nënvizoi se 2 Maji duhet kujtuar me respekt dhe mirënjohje për të gjithë ata që kontribuuan në atë rrugëtim historik, duke lënë si trashëgimi lirinë që gëzohet sot. Në fund, Mexhiti shprehu nderim për të rënët dhe respekt të përhershëm për historinë kombëtare.

