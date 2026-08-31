Italia zgjat pezullimin e marrëveshjes Shengen me Spanjën, vjen përgjigja e Madridit
Italia do të zgjasë për 15 ditë të tjera pezullimin e marrëveshjes së Shengenit me Spanjën, e cila duhej të skadonte të hënën, sipas një njoftimi qeveritar.
Roma pezulloi marrëveshjen me Madridin për një muaj më 31 korrik, në përgjigje të fluksit masiv të emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceutës nga Maroku fqinj.
Spanja ishte hakmarrë duke vendosur kontrolle për udhëtarët nga Italia.
Sot, pas njoftimit të Italisë, Ministria e Brendshme Spanjolle njoftoi se po ndërmerr një hap të ngjashëm duke zgjatur kontrollet kufitare për udhëtarët nga Italia për 15 ditë.
Vërehet se sipas autoriteteve spanjolle, afërsisht 5,000 deri në 8,000 njerëz mbeten në Ceuta nga të paktën 72,000 migrantë që kaluan kufirin nga Maroku fqinj më 30 korrik.
Të paktën 82 migrantë u gjetën të vdekur në anën spanjolle të kufirit dhe Maroku konfirmoi 14 vdekje të tjera.
Ministria tha se Italia ishte në dijeni të “hapave që Spanja ka ndërmarrë tashmë, së bashku me Bashkimin Evropian, për të ndihmuar në normalizimin e situatës në rajon në të ardhmen e afërt”.
Kryeministrja Giorgia Meloni, e cila ka ndjekur një qëndrim të ashpër kundër emigracionit të paligjshëm, është nën presion nga një parti e re e ekstremit të djathtë, Futuro Nazionale, retorika e së cilës po gjen jehonë te disa votues përpara zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, shkruan Euronews.al.
Opozita e qendrës së majtë kritikoi vendimin për të rivendosur kontrollet kufitare, duke thënë se ishte i panevojshëm pasi nuk kishte asnjë tregues se migrantët në Ceuta mund të udhëtonin drejt Italisë, duke vënë në dukje se një veprim i tillë do të dëmtonte lidhjet me Spanjën.