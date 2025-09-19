Italia, vendi i parë në BE me ligj për Inteligjencën Artificiale – burg deri në 5 vjet në disa raste të abuzimit
Italia është bërë vendi i parë në BE që miraton një ligj gjithëpërfshirës që rregullon përdorimin e Inteligjencës Artificiale, duke përfshirë vendosjen e dënimeve me burg për ata që përdorin teknologjinë për të shkaktuar dëm, siç është gjenerimi i “deepfakes”, dhe kufizimi i qasjes së fëmijëve.
Qeveria e krahut të djathtë e Giorgia Melonit tha se legjislacioni, i cili është në përputhje me Aktin historik të BE-së për Inteligjencën Artificiale, është një hap vendimtar në ndikimin e mënyrës se si përdoret Inteligjenca Artificiale në të gjithë Italinë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Qëllimi është të promovohet “përdorimi i Inteligjencës Artificiale i përqendruar te njeriu, transparent dhe i sigurt”, duke theksuar “inovacionin, sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e privatësisë”.
Projektligji prezanton dënime me burg nga një deri në pesë vjet për përhapjen e paligjshme të përmbajtjes së gjeneruar ose të manipuluar nga Inteligjenca Artificiale nëse shkakton dëm.
Do të ketë gjithashtu dënime më të ashpra për përdorimin e teknologjisë për të kryer krime, duke përfshirë mashtrimin dhe vjedhjen e identitetit, dhe rregulla më të rrepta për transparencën dhe mbikëqyrjen njerëzore që rregullojnë mënyrën se si përdoret teknologjia në vendet e punës, si dhe në një sërë sektorësh të tillë si kujdesi shëndetësor, arsimi, drejtësia dhe sporti.
Përveç kësaj, fëmijët nën moshën 14 vjeç do të kenë nevojë për pëlqimin e prindërve për të pasur qasje në Inteligjencën Artificiale.
Kur bëhet fjalë për të drejtat e autorit, ligji përcakton që veprat e krijuara me ndihmën e Inteligjencës Artificiale mbrohen nëse ato burojnë nga një përpjekje e vërtetë intelektuale, ndërsa nxjerrja e tekstit dhe të dhënave e drejtuar nga Inteligjenca Artificiale do të lejohet vetëm për përmbajtje jo të mbrojtura me të drejta autoriale ose kërkime shkencore nga institucionet e autorizuara.
Qeveria ka emëruar Agjencinë për Italinë Dixhitale dhe Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për të zbatuar legjislacionin, i cili mori miratimin përfundimtar në parlament pas një viti debati.