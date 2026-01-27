Italia shpall gjendje të jashtëzakonshme në rajonet jugore pas stuhisë që shkaktoi rrëshqitje dheu
Italia shpalli gjendje të jashtëzakonshme të hënën për shkak të shkatërrimeve të shkaktuara javën e kaluar në Kalabri, Siçili dhe Sardenjë nga cikloni “Harry”, i cili shkaktoi rrëshqitje të madhe dheu në qytetin sicilian Niscemi ku u zhvendosën të paktën 1.500 banorë, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.
Ministri i Mbrojtjes Civile, Nello Musumeci tha se si masë paraprake për shkak të lëvizjes së vazhdueshme të rrëshqitjes së dheut drejt qendrës së qytetit, autoritetet zgjeruar zonën tampon të sigurisë nga 100 në 150 metra, me vijën e rrëshqitjes së dheut që tani shtrihet mbi katër kilometra, raportoi transmetuesi “Rai News”.
Musumeci dha një përditësim, duke thënë se numri i njerëzve të zhvendosur nga rrëshqitja e dheut është rritur në 1.500. Kreu i Departamentit të Mbrojtjes Civile, Fabio Ciciliano paralajmëroi se rrëshqitja e dheut është duke vazhduar dhe numri i banorëve të zhvendosur mund të rritet më tej.
“Numri i të evakuuarve në Niscemi po rritet sepse rrëshqitja e dheut nuk është ndalur, kështu që ndërsa rrëshqitja e dheut vazhdon të hyjë në qytet, bëhet gjithnjë e më e rëndësishme të rritet numri i të evakuuarve”, tha ai.
Qeveria italiane ka ndarë 100 milionë euro nga fondi kombëtar i emergjencës për ndërhyrjet fillestare në të gjithë Kalabrinë, Siçilinë dhe Sardenjën, ku është shpallur gjendje e jashtëzakonshme njëvjeçare pas motit të keq të shkaktuar nga cikloni “Harry”, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Fondet do të mbulojnë heqjen e mbeturinave, rivendosjen e shërbimeve thelbësore dhe ndihmën e menjëhershme për banorët e prekur.
Më herët të hënën, Departamenti i Mbrojtjes Civile tha se alarmi i zakonshëm, ose kodi i verdhë, u zgjat deri më 27 janar në Veneto, Sardenjë, Kampania, Kalabri dhe Siçili pas kalimit të një sistemi të thellë me presion të ulët mbi Mesdheun qendror-perëndimor.
Në Niscemi, dy rrëshqitje të mëdha toke ndodhën brenda disa ditësh kryesisht për shkak të reshjeve të dendura dhe të pandërprera, me zonën e prekur që tani shtrihet rreth 4 kilometra dhe vlerësohet të arrijë deri në 6 metra në thellësi.
“Situata vazhdon të përkeqësohet”, tha kryebashkiaku Massimiliano Conti, duke e përshkruar atë si dramatike. Ai tha se shembje të mëtejshme ndodhën gjatë natës, përfshirë një prerje vertikale prej 25 metrash në terren.
Autoritetet mbyllën disa rrugë dhe shkolla të të gjitha niveleve në Niscemi, një qytet me rreth 25 mijë banorë.
Në Italinë veriore, një rrëshqitje e madhe toke goditi rrugën bregdetare Via Aurelia midis Arenzanos dhe Gjenovës të hënën në mbrëmje. Shembja përfshinte një shpat kodre pranë tunelit Pizzo, duke dërguar gurë dhe mbeturina në të dy korsitë e trafikut.
Zjarrfikësit kryen kërkime gjatë natës për viktima të mundshme, duke vendosur njësi qensh për të përcaktuar nëse kishte apo jo ndonjë person bllokuar nën rrënoja. Deri më tani nuk është raportuar asnjë viktimë.
Në Sardenjë, autoritetet e zgjatën alarmin për stuhi për 24 orë të tjera, duke paralajmëruar për reshje të dendura shiu dhe rreziqe hidrogeologjike ndërsa moti i keq vazhdon.