Italia: Pezullimi i Shengenit me Spanjën do të vazhdojë derisa të zhduken rreziqet e sigurisë
Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi tha të enjten se Italia do të vazhdojë pezullimin e Marrëveshjes së Shengenit me Spanjën derisa të përjashtohen të gjitha rreziqet e mundshme të sigurisë, raportoi agjencia italiane e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Piantedosi i tha Komisionit të Shengenit në parlament se qeveria nuk do ta rishqyrtojë masën para 15 gushtit.
“Po monitorojmë me kujdes zhvillimin e situatës”, tha ai, duke shtuar se pezullimi do të hiqet vetëm pasi rreziqet e sigurisë për Italinë të jenë “zhdukur plotësisht”.
Masa u vendos pas rritjes së numrit të migrantëve që mbërritën në Ceuta, enklavën spanjolle në Afrikën e Veriut.
Piantedosi hodhi poshtë pretendimet se Roma po e shfrytëzon politikisht situatën kundër Madridit, duke thënë se “objektivi i vetëm” i qeverisë është mbrojtja e sigurisë kombëtare.
Ai theksoi se vendimi i Italisë është plotësisht në përputhje me ligjin e BE-së, duke vënë në dukje se edhe vende të tjera evropiane kanë marrë më parë masa të ngjashme, përfshirë kontrolle që prekën Italinë.
Piantedosi akuzoi gjithashtu Madridin se i është përgjigjur masës së Romës me një veprim të motivuar nga “një logjikë thelbësisht hakmarrëse”.
Sipas rregullave të Shengenit, shtetet anëtare mund të rivendosin përkohësisht kontrollet në kufijtë e tyre të brendshëm kur konstatojnë një kërcënim serioz ndaj rendit publik ose sigurisë së brendshme.