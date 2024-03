Italia: NATO nuk do të ndërhyjë ushtarakisht në Ukrainë, do të niste një luftë bërthamore

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, në një intervistë për gazetën ‘Corriere della Sera’, iu referua luftës ruso-ukrainase dhe rolit dhe strategjisë së Evropës dhe Aleancës Atlantike.

Më në detaje, Tajani tha për gazetën Milan:

“Askush brenda NATO-s nuk ka folur ndonjëherë për ndërhyrje të menjëhershme ushtarake, ne e dimë shumë mirë se çfarë lloj pasojash mund të ketë një konflikt, i cili do të rrezikonte të shndërrohej në një konflikt bërthamor. Dhe shtoj: Vetë NATO ka vendosur që Ukraina do të mund të bëhet anëtare vetëm pas përfundimit të luftës, sepse me mundësinë e anëtarësimit të menjëhershëm do të detyroheshim të ndërhynim në favor të një vendi të Aleancës, i cili është nën sulm”.

Në të njëjtën kohë, kreu i diplomacisë italiane shtoi:

“Ne kemi qëndruar në mbështetje të një vendi që është sulmuar në kundërshtim me çdo rregull ndërkombëtar. Është një vend i vendosur në portat e Evropës. Megjithatë, qëllimi ynë është të arrijmë paqen, jo ta zgjerojmë luftën. Dhe kjo është arsyeja pse ne po ndihmojmë Ukrainën të durojë, pse ata nuk do të lihen vetëm, në mënyrë që të mund të arrijmë t’i japim fund armiqësive, pa pushtuar një vend tjetër. Por kjo nuk ka të bëjë, e them qartë, me ndërhyrjen tonë të drejtpërdrejtë”.

