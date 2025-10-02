Italia: Izraeli do t’i dëbojë aktivistët e ndaluar të flotiljes me dy fluturime për në Evropë
Autoritetet izraelite planifikojnë të zbatojnë një urdhër të vetëm dëbimi me forcë për të gjithë aktivistët e ndaluar në bordin e Flotiljes Globale “Sumud”, tha ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, transmeton Anadolu.
Tajani u tha gazetarëve se Izraeli synon të lëshojë një urdhër gjyqësor kolektiv dhe të transferojë aktivistët në Aeroportin “Ben Gurion” më 6 dhe 7 tetor, ku ata do të fluturojnë me dy fluturime të ndara drejt kryeqyteteve evropiane, raportoi agjencia italiane e lajmeve Rai.
“Për momentin, ata kanë kërkuar Madridin dhe Londrën, por do ta shohim. Nuk besoj se fluturimet do të arrijnë në Itali”, tha Tajani, duke shtuar se 22 italianë janë midis të ndaluarve, por duke konfirmuar se ata janë “të gjithë të sigurt”.
Tajani tha se aktivistët do të transferohen në një burg në Beersheba pas festës Yom Kippur.
Ai vuri në dukje se Ambasada e Italisë do të fillojë vizitat konsullore të premten dhe do t’i rifillojë ato të dielën pas Shabatit.
Ndërkohë, kryeministrja italiane Giorgia Meloni, duke folur nga Kopenhaga, u zotua se qeveria e saj do të ofrojë gjithë ndihmën e nevojshme për të siguruar kthimin e sigurt të anëtarëve italianë të ekuipazhit “sa më shpejt të jetë e mundur”. Megjithatë, ajo shtoi se flotilja “nuk ofron asnjë përfitim për popullin palestinez”.
Forcat detare izraelite sulmuan flotiljen ndërsa ajo iu afrua bregdetit të Gazës të mërkurën vonë dhe arrestuan të paktën 443 aktivistë në bord, thanë organizatorët.
Komiteti Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit të Gazës (ICBSG) konfirmoi se 22 anije janë sulmuar dhe sekuestruar nga forcat izraelite, dhe se 19 besohet se janë sulmuar, por ende nuk i ka dokumentuar ato.
Nga katër anijet që kanë mbetur, dy anije mbështetëse u kthyen prapa, ndërsa anija “Marinet” vazhdoi të lundronte drejt Gazës, por ishte ende larg për shkak të mosfunksionimeve teknike, shtoi ai.
Flotilja, e ngarkuar kryesisht me ndihmë humanitare dhe furnizime mjekësore, u nis në fund të gushtit. Ishte hera e parë ndër vite që rreth 50 anije lundruan së bashku drejt Gazës, duke transportuar qindra mbështetës civilë.
Izraeli ka shtrënguar më tej rrethimin këtë mars duke mbyllur të gjitha kalimet kufitare dhe duke bllokuar ushqimin, ilaçet dhe ndihmën, duke e shtyrë Gazën në uri pavarësisht kamionëve të ndihmës që grumbullohen në kufijtë e saj.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.