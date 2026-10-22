Italia dhe Spanja bien dakord të heqin kontrollet kufitare pas gati 3 muajsh tensionesh për Ceutën
Italia dhe Spanja ranë dakord të enjten të mos i zgjasin kontrollet e përkohshme kufitare të vendosura gati tre muaj më parë për shkak të tensioneve mbi mbërritjet masive të migrantëve në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta.
Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi dhe homologu i tij spanjoll Fernando Grande-Marlaska arritën marrëveshjen gjatë një bisede telefonike, tha Ministria e Brendshme italiane në një deklaratë.
Thirrja pasoi një takim midis kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez në margjinat e një takimi të Këshillit Evropian.
Ministrat ranë dakord që “pezullimet e Shengenit në fuqi në të dy vendet nuk do të zgjaten më tej”, sipas deklaratës.
Ministria tha se vendimi erdhi pas një vlerësimi “të kujdesshëm” të situatës dhe do të shoqërohej me rritjen e shkëmbimit të informacionit për të garantuar sigurinë në të gjithë zonën Shengen.
Zona Shengen normalisht lejon udhëtimin midis vendeve evropiane pjesëmarrëse pa kontrolle kufitare rutinë, megjithëse qeveritë mund të rivendosin përkohësisht kontrollet në përgjigje të kërcënimeve serioze të sigurisë.
Italia i futi kontrollet më 1 gusht pasi rreth 72,000 njerëz kaluan në mënyrë të parregullt nga Maroku në Ceuta më 30-31 korrik, sipas vlerësimit të qeverisë qendrore spanjolle.
Qeveria spanjolle e përshkroi veprimin e Italisë si “të padrejtë”, duke theksuar se Ceuta ka një status të veçantë sipas sistemit Shengen dhe se migrantët që kanë hyrë në territor nuk mund të udhëtojnë lirisht në zonën pa pasaporta të Evropës.
Më 8 gusht, Madridi u përgjigj me kontrolle të rastësishme të udhëtarëve që vinin nga Italia, duke përmendur presionin e migracionit përgjatë rrugës së Mesdheut Qendror dhe lëvizjet e mëtejshme të paautorizuara drejt vendeve të tjera të Shengenit.