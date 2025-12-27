Itali/ Rekord reshjesh në Evropë, 3 metra dëborë në Prato Nevoso
Pothuajse tre metra dëborë kanë mbuluar resortin e skive Prato Nevoso, duke regjistruar një nga nivelet më të larta të reshjeve të dëborës të regjistruara këtë vit në Evropë.
Fenomeni tashmë konsiderohet historik, pasi thellësia e dëborës tejkalon shumë mesataren për sezonin.
Reshjet intensive dhe të vazhdueshme të dëborës së ditëve të fundit e kanë transformuar rajonin malor të Piemontes në një peizazh të bardhë, me rrugë, çati dhe objekte të ‘varrosura’ nën dëbore. Imazhet nga Prato Nevoso po bëjnë xhiron e mediave evropiane, duke shkaktuar tronditje dhe shqetësim.
Autoritetet lokale janë në gatishmëri të shtuar, pasi sasitë e mëdha të borës rrisin rrezikun e ortekëve dhe e bëjnë të vështirë aksesin në zonat malore. Në disa vende, u kërkua ndërhyrja e makinave për pastrimin e borës, ndërsa banorëve dhe vizitorëve u dhanë rekomandime që të shmangin udhëtimet e panevojshme. Pavarësisht rreziqeve, reshjet e paprecedentë të dëborës konsiderohen një zhvillim pozitiv për turizmin dimëror. Prato Nevoso, një nga vendpushimet më të njohura të skive në Italinë veriore, tani ka kushte ideale për ski dhe snowboarding, të cilat pritet të tërheqin një numër në rritje vizitorësh në periudhën e ardhshme.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se ngjarje të tilla ekstreme të motit janë pjesë e një modeli më të gjerë të paqëndrueshmërisë klimatike në Evropë, ku reshjet e dendura të dëborës alternohen me periudha moti jashtëzakonisht të butë.
Prato Nevoso mbetet në qendër të vëmendjes, si për spektaklin e tij natyror mbresëlënës, ashtu edhe për sfidat e menaxhimit të një sasie kaq të madhe dëbore në një kohë të shkurtër.