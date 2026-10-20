Itali, qeveria miraton dërgimin e 500 trupave policore në Milano pas protestave të dhunshme
Qeveria e Italisë do të miratojë vendosjen e 500 trupave me kompetenca policore në Milano pas dhunës së fundjavës gjatë protestave për koston e jetesës, tha sot ministri i Jashtëm, Antonio Tajani, transmeton Anadolu.
Dislokimi do të jetë ndër masat që pritet të miratojë kabineti i kryeministres Giorgia Meloni më vonë sot, njoftoi agjencia e lajmeve ANSA. Duke folur në një aktivitet në Romë, Tajani tha se paketa do të përfshijë masa që “do ta bëjnë më të vështirë edhe për të miturit të kryejnë krime”.
“Përgjigja e qeverisë do të jetë shumë e prerë për të garantuar tregtinë e lirë dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në qendrat e qyteteve”, tha ai.
Trazirat filluan të shtunën në periferi të një demonstrate kundër kostos së lartë të jetesës dhe vazhduan të dielën. Grupe të rinjsh thyen xhamat e dyqaneve dhe plaçkitën dyqane dhe supermarkete përpara se të shpërndaheshin.
Të paktën 14 oficerë policie u plagosën pasi protestuesit hodhën gurë, shishe dhe flakë. Më shumë se 270 persona u arrestuan, ku rreth 80 për qind e tyre ishin të mitur.
Tajani dalloi protestuesit paqësorë nga ata që ishin përgjegjës për dhunën. “Demonstratat paqësore janë legjitime sepse jetojmë në një demokraci, por ata që shkatërruan qendrën e Milanos janë kriminelë, shpesh pa motive politike”, tha Tajani.
“Ne do të duhet të shohim nëse ka ndonjë orkestrim pas tij”, shtoi ai. Njoftimi pasoi një takim të kryesuar nga Meloni të hënën me ministra dhe zyrtarë të lartë të sigurisë.