Islanda refuzon rifillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE në referendum, njofton transmetuesi publik

Islanda refuzon rifillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE në referendum, njofton transmetuesi publik

Islandezët kanë votuar kundër propozimit për rinisjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), raportoi të dielën transmetuesi publik RUV, duke iu referuar rezultateve pothuajse të plota të referendumit të zhvilluar në vend, transmeton Anadolu.

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Numërimi i votave ka përfunduar në të gjitha zonat zgjedhore, përveç njërës – Zona Zgjedhore Jugperëndimore – dhe “duket e sigurt se ajo nuk mund t’i sjellë kampit ‘Po’ vota të mjaftueshme për të përmbysur diferencën”, raportoi RUV. “Mbi këtë bazë, Islanda ka votuar qartë kundër rinisjes së bisedimeve për anëtarësim me Bashkimin Evropian”, tha transmetuesi.

Shifrat paraprake të publikuara nga transmetuesi tregojnë se kampi “Jo” kryeson me 52,5 për qind, kundrejt 47,5 për qind të kampit “Po”, pa përfshirë zonën e fundit. Në rang kombëtar, 99.037 votues kanë votuar “Jo”, ndërsa 89.459 kanë votuar “Po”, me një diferencë prej 9.578 votash. Në zonën jugperëndimore kanë mbetur për t’u numëruar rreth 32.000 fletëvotime.

Që kampi “Po” të kalojë në epërsi, do t’i nevojiteshin rreth 65 për qind e votave të mbetura – pothuajse 57 për qind e totalit përfundimtar të votave në këtë zonë – një prag që RUV e ka cilësuar pothuajse të pamundur.

Islandezët votuan të shtunën në një referendum të ngushtë për të vendosur nëse do të riniseshin negociatat për anëtarësim në BE, të ngrira prej më shumë se një dekade. Votimi nuk ishte për vetë anëtarësimin në BE. Një rezultat “Po” do t’i jepte qeverisë autorizimin për të rinisur negociatat e pezulluara më shumë se dhjetë vjet më parë, ndërsa çdo marrëveshje eventuale për anëtarësim do t’i nënshtrohej sërish një referendumi të dytë.

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