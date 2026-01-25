Islanda fiton bindshëm

Islanda fiton bindshëm

Hendbollistët e Islandës e mposhtën Suedinë me rezultat 35:27 në raundin e tretë të fazës së dytë të Kampionatit Evropian.
Islandezët kështu u rikthyen pasi humbën ndaj Kroacisë dhe u shkaktuan humbjen e parë suedezëve në turne.
Për momentin, Islanda, Suedia dhe Sllovenia kanë nga katër pikë secila (grupi 2) dhe janë në krye të tabelës.
Kroacia është e katërta me dy pikë dhe një ndeshje më pak.

Islanda u udhëhoq drejt fitores nga Viggo Kristjansson me 11 gola. Bjarki Mar Elisson shtoi gjashtë, dhe Odinn Thor Rikhardsson pesë gola.
Portieri Viktor Gisli Hallgrimsson priti 12 gjuajtje.

Albin Lagergren shënoi pesë gola për Suedinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Juventus tregon forcën, 3 gola ndaj Napolit

Juventus tregon forcën, 3 gola ndaj Napolit

United shkëlqen me Carrick, fitore spektakolare ndaj Arsenalit

United shkëlqen me Carrick, fitore spektakolare ndaj Arsenalit

Sllovenia e fiton Hungarinë, mbetet në garë për plej of të Europianit

Sllovenia e fiton Hungarinë, mbetet në garë për plej of të Europianit

Barcelona zyrtarizon datën e zgjedhjeve, Laporta kandidon përsëri

Barcelona zyrtarizon datën e zgjedhjeve, Laporta kandidon përsëri

Inter Miami nis fazën përgatitore me humbje të dhembshme ndaj Alianza Limës në Peru

Inter Miami nis fazën përgatitore me humbje të dhembshme ndaj Alianza Limës në Peru

Goditje e rëndë për Sunderlandin, mësohet për sa kohë do të mungojë Granit Xhaka

Goditje e rëndë për Sunderlandin, mësohet për sa kohë do të mungojë Granit Xhaka