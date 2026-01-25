Islanda fiton bindshëm
Hendbollistët e Islandës e mposhtën Suedinë me rezultat 35:27 në raundin e tretë të fazës së dytë të Kampionatit Evropian.
Islandezët kështu u rikthyen pasi humbën ndaj Kroacisë dhe u shkaktuan humbjen e parë suedezëve në turne.
Për momentin, Islanda, Suedia dhe Sllovenia kanë nga katër pikë secila (grupi 2) dhe janë në krye të tabelës.
Kroacia është e katërta me dy pikë dhe një ndeshje më pak.
Islanda u udhëhoq drejt fitores nga Viggo Kristjansson me 11 gola. Bjarki Mar Elisson shtoi gjashtë, dhe Odinn Thor Rikhardsson pesë gola.
Portieri Viktor Gisli Hallgrimsson priti 12 gjuajtje.
Albin Lagergren shënoi pesë gola për Suedinë.