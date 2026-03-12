Islanda dhe Holanda i bashkohen çështjes për gjenocid kundër Izraelit në GjND
Holanda dhe Islanda kanë paraqitur deklarata të ndërhyrjes në çështjen për gjenocid të ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), transmeton Anadolu.
Gjykata njoftoi se të dy vendet paraqitën deklaratat e tyre dje sipas Nenit 63 të statutit të gjykatës në çështjen e titulluar “Zbatimi i Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit në Rripin e Gazës”, e nisur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit.
Ndërhyrjet bazohen në statusin e tyre si palë në Konventën për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, e cila u lejon shteteve të ndërhyjnë kur interpretimi i një konvente ku ato janë palë vihet në diskutim.
Në deklaratën e saj të ndërhyrjes, Holanda theksoi se zhvendosja me forcë e civilëve mund të përbëjë një akt gjenocidi ose të çojë në akte gjenocidale dhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e qëllimit gjenocidal.
Deklarata theksoi gjithashtu se veprimet e kryera kundër fëmijëve duhet të vlerësohen ndryshe, duke theksuar se krimet që synojnë fëmijët mund të jenë të rëndësishme për të përcaktuar qëllimin gjenocidal.
Më tej, Holanda theksoi se aktet gjenocidale mund të marrin formën e urisë dhe të pengimit të qëllimshëm të ndihmës humanitare, duke theksuar se veprime të tilla mund të jenë gjithashtu faktorë kyç në përcaktimin e qëllimit gjenocidal.
Në deklaratën e saj, Islanda argumentoi se përcaktimi i qëllimit gjenocidal nuk duhet të kufizohet vetëm në situatat kur gjenocidi është përfundimi i vetëm i arsyeshëm nga veprimet e kryera.
Përkundrazi, tha Islanda, ekzistenca e qëllimeve të tjera të mundshme përkrah qëllimit gjenocidal nuk duhet ta pengojë gjykatën të përcaktojë se gjenocidi ka ndodhur.
Deklarata theksoi gjithashtu se sulmet kundër fëmijëve, veçanërisht veprimet që përfshijnë torturë dhe dëmtime mendore, duhet të shqyrtohen me kujdes.
Afrika e Jugut paraqiti çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë më 29 dhjetor 2023, duke akuzuar Izraelin për shkelje të Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit.
Për shkak të situatës urgjente humanitare në Gaza, Afrika e Jugut i kërkoi gjykatës të vendosë masa të përkohshme.
Gjykata nxori tre urdhra më 26 janar, 28 mars dhe 24 maj të vitit 2024, duke i kërkuar Izraelit të marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar veprime që bien nën Nenin 2 të Konventës për Gjenocidin, të sigurojë që ushtria e tij të parandalojë akte gjenocidale, të ndalojë operacionet ushtarake në Rafah që mund të krijojnë kushte për gjenocid dhe të raportojë rregullisht para gjykatës për hapat e ndërmarrë.