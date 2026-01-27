Ishte zhdukur pak orë më parë, gjendet pa shenja jete vogëlushi Zejn Zejnullahu
Ka vdekur Zejn Zejnullahu, vogëlushi i cili u gjet pak orë pasi ishte shpallur i humbur nga familja në Gadime të Lipjanit.
Pasi u gjet, ai u dërgua për trajtim në QKUK, por nuk ia doli. Kjo u konfirmua për Klankosova.tv nga mjekja kujdestare Dafina Basholli.
“Pacienti u pranua pa shenja jete. Përkundër masave reanimuese, ai nuk ia doli”, deklaroi ajo.
Infoemacionet e para flasin se vogëlushi kishte rënë në lumin e Gadimes.