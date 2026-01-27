Ishte zhdukur pak orë më parë, gjendet pa shenja jete vogëlushi Zejn Zejnullahu

Ishte zhdukur pak orë më parë, gjendet pa shenja jete vogëlushi Zejn Zejnullahu

Ka vdekur Zejn Zejnullahu, vogëlushi i cili u gjet pak orë pasi ishte shpallur i humbur nga familja në Gadime të Lipjanit.

Pasi u gjet, ai u dërgua për trajtim në QKUK, por nuk ia doli. Kjo u konfirmua për Klankosova.tv nga mjekja kujdestare Dafina Basholli.

“Pacienti u pranua pa shenja jete. Përkundër masave reanimuese, ai nuk ia doli”, deklaroi ajo.

Infoemacionet e para flasin se vogëlushi kishte rënë në lumin e Gadimes.

