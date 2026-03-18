Ishte planifikuar për në fund të muajit, Trump shtyn vizitën në Pekin dhe takimin me Xi Jinping pas zhvillimeve në Iran
Presidenti Donald Trump tha të martën se po shtynte udhëtimin e shumëpritur në Pekin për t’u takuar me Presidentin kinez Xi Jinping, ndërsa lufta me Iranin përmbys politikën e jashtme të SHBA-së dhe vonon një përpjekje për të lehtësuar tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë.
“Po e rivendosim takimin”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale. “Po bashkëpunojmë me Kinën. Ata e pranuan këtë.”
Trump ishte planifikuar të udhëtonte për në Pekin nga 31 marsi deri më 2 prill për udhëtimin e parë atje të mandatit të tij të dytë 14-mujor. Udhëtimi tani do të zhvillohet brenda “rreth pesë ose gjashtë javësh”, tha Trump. Shtëpia e Bardhë nuk specifikoi një datë.
“Kina dhe SHBA-të mbeten në komunikim mbi vizitën e Presidentit Trump në Kinë, përfshirë datat”, tha një zëdhënës i ambasadës kineze në Uashington. “Nuk kam asgjë për të shtuar për momentin.”
Vizita e shtyrë rrit pasigurinë për tregjet dhe diplomacinë njësoj, pasi lufta me Iranin ka rritur çmimet e naftës, ka kërcënuar transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe ka mprehur fokusin e investitorëve në sigurinë energjetike.
Vonesa do të lërë mënjanë gjithashtu bisedimet për të lehtësuar fërkimet midis Uashingtonit dhe Pekinit mbi Tajvanin, tarifat, çipat kompjuterikë, drogat ilegale, metalet e rralla dhe bujqësinë.
Fushata e Trump në Iran ka shkaktuar një valë pasojash ushtarake dhe ekonomike dhe ka tërhequr vëmendjen nga e gjithë administrata e tij.