ISHSSH e publikoi raportin për foshnjën e vdekur 14-muajshe: Fëmija është endur 5 ditë nëpër spitale

Inspektorati Shtetëror Sanitar Shëndetësor sot pasdite doli me informacion për mbikëqyrjen inspektuese të jashtëzakonshme të zbatuar në Klinikën e Sëmundjeve të Fëmijëve, Klinikns për Sëmundje të Frymëmarrjes te Fëmijët “Kozle” dhe institucionit shëndetësor privat Eholab – ordinancë e mjekësisë së përgjithshme, lidhur me trajtimin dhe mjekimin e foshnjës së vdekur 14-muajshe.

Në raport bëhet e ditur se fëmija është dërguar te mjeku amë më 30 shtator me simptoma të të vjellave dhe është konstatuar se nuk kishte temperaturë, ndërsa fyti i është skuqur lehtë dhe i është auskultuar pa gjetje në mushkëri. Të njëjtën ditë, pasdite, fëmija për shkak të vazhdimësisë së të vjellave është dërguar në Klinikën e Fëmijëve, ku është kontrolluar nga mjeku specialist kujdestar, i cili ka konfirmuar diagnozën e mjekut amë, ndërsa në raportin specialistik ishte deklaruar të sillte të nesërmen për kontroll dhe nëse ishte e nevojshme, në çdo kohë.

Te mjeku amë, vizita e ardhshme ishte më 3 tetor për shkak, sipas deklaratës së prindit, të vjellave të zgjatura – të paktën dy herë në ditë dhe plogështi. Përsëri ishte kontrolluar për temperaturë, fyt të kuq, gjetje auskultative pulmonare në mushkëri. Për shkak të vazhdimit të gjendjes së të vjellave, të njëjtën ditë mjeku amë ka bërë një udhëzim urgjent në Klinikën e Fëmijëve, ku është kontrolluar rreth orës 15:00 dhe janë lëshuar dy udhëzime për laborator dhe një për analizë gazi.

“Të njëjtën ditë pas marrjes së rezultateve përsëri ishte kontrolluar nga specialisti pediatër dhe ishin dhënë udhëzime shtesë për laborator dhe për diagnostikë RTG. Gjatë kontrollit konstatim i frymëmarrjes vezikulare i shoqëruar me konstatim të skoliozës bronkitike dyanëshe. Gjetja RTG tregon një vizatim brokovaskular të theksuar dypalësh, hipobazal dhe lidhet me gjetjen auskultative. Është përshkruar terapia dhe është dërguar në mjekim shtëpiak”, bëhet e ditur në raportin e ISHSSH.

Më 4 tetor, prindërit me vetë iniciativë e kishin dërguar në Klinikën e Sëmundjeve të Frymëmarrjes te Fëmijët “Kozle” rreth orës 11, ku pas kontrollit nga ana e mjekut specialist pediatër, është mbajtur në mjekim spitalor për diagnozë – bronchiolitis acuta.

“Gjatë qëndrimit në spital janë kryer këto ekzaminime: 4 statuse acido-bazike, jonogram, hepatogram CRP-2,5 hepatrogam, status urinar- (ketone dhe leukocite), test kromatografik i shpejtë për zbulimin e antigjenit, glicemi RSV (negative), pështymë me drenazh bakteriologjik, ekzaminimi RTG të mushkërive. Gjatë ditës, pavarësisht terapisë së përshkruar, gjendja shëndetësore e fëmijës përkeqësohet, për pasojë ai është transferuar në reanimacion me mbështetje të shtuar të oksigjenit. Për shkak të përkeqësimit progresiv të gjendjes pa përgjigje ndaj terapisë së dhënë, me ulje progresive të ngopjes së oksigjenit, me pasqyrë klinike dhe laboratorike të shqetësimit të rëndë respirator, mjekët kujdestarë patën kontakt me NMU dhe me mjek kujdestar të ISHP KU e sëmundjeve të fëmijëve në orën 03:20 me një automjet të NMU, pacienti është transferuar në ISHP KU për sëmundjet e fëmijëve. Përshkrim më 5 tetor me diagnozë pneumonia massiva, bronchitis obstruens në sulm”, shtohet në raport.

Pranimi në Klinikën e Fëmijëve ishte në orën 03:38 me Dg I 18 – pneumonia.

“I shtruar në orën 03.47 në repartin për kujdes intensiv dhe terapi. Duke parasysh se ishte në gjendje jashtëzakonisht të rëndë shëndetësore, është kërkuar kontakt aktual me ISHP KU TOARKIQE – KARKI me qëllim të vendosjes së frymëmarrjes së asistuar. Një anesteziolog ka lëshuar një raport se është tentuar ringjallja, pa sukses, dhe ka ndodhur një përfundim fatal. Diagnoza e lëshimit është e Bronchopneumonia obstructiva, Exitus letalis në orën 4:20 minuta”, sqarohet në raport.

Trupi ishte dorëzuar në autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore, Kriminologjisë dhe Deontologjisë. Nga ana e ISHSSH iniciohet formim i Komisionit për Mbikëqyrje Profesionale.

