ISHP: Shëndeti publik do të thotë vaksinim, ujë i pastër
Zgjidhni provat dhe besoni në fakte. Shkenca prodhon rezultate kur njohuritë zbatohen në praktikë. Mbi 150 milionë jetë janë shpëtuar nga vaksinimi që nga viti 1974. Shëndeti publik do të thotë vaksinim, ujë i pastër, shqyrtim në kohë dhe miliona njerëz që jetojnë jetë më të gjata dhe më të mira, njoftoi Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit.
Dita Botërore e Shëndetit, që festohet tradicionalisht më 7 prill, në vitin 2026 dërgon një mesazh dhe një thirrje për të mbështetur shkencën. Në këtë kontekst, tema e këtij viti, e përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), është: “Së bashku për Shëndetin. Qëndroni në anën e Shkencës”, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit shkencor në mbrojtjen e shëndetit dhe qëndrueshmërinë e ekosistemeve.
“Në thelb, fokusi është në konceptin e ‘Një Shëndeti’, një qasje e integruar që thekson lidhjen e ngushtë midis njerëzve, kafshëve, bimëve dhe planetit, duke treguar se shëndeti buron nga sisteme komplekse dhe të ndërvarura. Iniciativa bashkon komunitetin global rreth mesazhit kryesor se shëndeti nuk mund të mbrohet pa shkencë, bashkëpunim dhe vendime të bazuara në prova.
Në këtë drejtim, OBSH u bën thirrje qeverive, shkencëtarëve, profesionistëve të shëndetit, partnerëve dhe publikut të gjerë të jenë në anën e shkencës duke përdorur dhe respektuar provat, faktet dhe udhëzimet e bazuara shkencërisht për mbrojtjen e shëndetit, për të rivendosur besimin në shkencë dhe shëndetin publik dhe për të mbështetur zgjidhjet e bazuara në shkencë për një të ardhme më të shëndetshme”, thonë nga Instituti.