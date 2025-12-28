ISHP: Për një muaj, numri i personave që vuajnë nga sëmundje akute infektive u rrit me 29.2 përqind
Në nëntor, numri i rasteve të raportuara të sëmundjeve akute infektive arriti në 1,242 raste, që është 29.2 përqind më shumë se në tetor, sipas buletinit të sëmundjeve akute infektive të publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).
Siç u tha, më shumë se gjysma e rasteve, 808 raste, ishin varicella, duke e bërë këtë sëmundje më të përhapurën në nëntor. Enterokoliti vjen më pas me 257 raste.
U regjistruan edhe grupe më të vogla pacientësh me infeksione të tjera akute si infeksione bakteriale ushqimore, salmoneloza, mononukleoza infektive, sëmundja e legjionarëve, ethet e kuqe dhe të tjera.
Lidhur me HIV/AIDS dhe sëmundjet e parandalueshme nga vaksina, u morën dy raporte të reja për HIV/AIDS në nëntor, dhe u regjistrua një vdekje e lidhur me AIDS. Në fushën e sëmundjeve të parandalueshme nga vaksina, janë regjistruar disa raste të hepatitit viral B, shytave dhe kollës së keqe.
Janë raportuar gjithashtu 12 raste me COVID, ndërsa në tetor ky numër ishte 70. Është vërejtur edhe qarkullimi i viruseve të frymëmarrjes, përfshirë gripin, me një shfaqje të konsiderueshme të rasteve të ngjashme me gripin.
Muajin e kaluar, ISHP mori 829 raporte për agjentë shkaktarë të izoluar të provuar të sëmundjeve infektive dhe rezistencë ndaj antibiotikëve. Raportet u morën nga laboratorët mikrobiologjikë nga territoret e të dhjetë qendrave të shëndetit publik. Agjentët shkaktarë më të raportuar shpesh në nëntor janë: MRSA (33.5%), HPV (20.1%) dhe rotavirus (4.5%).
Rezistenca ndaj antibiotikëve është regjistruar në një total prej 284 mikroorganizmash të provuar, përkatësisht: Acinetobacter spp., E.coli, E.coli ESBL, Klebsiella spp., Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Staphylococcus aureus – rezistent ndaj meticilinës (MRSA). Patogjenët më të izoluar në laboratorë ishin MRSA (Staphylococcus aureus rezistent ndaj meticilinës), HPV (papillomavirusi njerëzor) dhe rotavirusi. Është raportuar gjithashtu rezistenca e baktereve të ndryshme ndaj terapisë me antibiotikë.
Më 11 nëntor, Qendra e Shëndetit Publik në Shkup raportoi një epidemi të Toxoinfectio alimentaris me 6 persona të sëmurë, të lidhur me një mbledhje familjare. Nuk u regjistrua asnjë shtrim në spital.
“U dhanë rekomandime për respektim të rreptë të masave sanitare dhe higjienike gjatë përgatitjes dhe trajtimit të ushqimit, me qëllim parandalimin e kontaminimit dhe shfaqjes së helmimit nga ushqimi, si dhe për të shmangur konsumimin e ushqimit nga prodhues të paregjistruar dhe të pakontrolluar. Epidemia u shpall e përfunduar më 14 nëntor”, thuhet në buletinin e ISHP-së.
Më 27 nëntor, Qendra e Shëndetit Publik në Shkup raportoi një epidemi të helmimit nga ushqimi/gastroenterokolitit midis nxënësve në një shkollë fillore në Shkup. Si pjesë e epidemisë, u regjistruan 34 persona të sëmurë, nga të cilët 9 persona u hospitalizuan.