ISHP: Obeziteti në Maqedoni është në nivel shqetësues

Obeziteti tek të rriturit dhe fëmijët në Maqedoni është në nivel të lartë, njofton Instituti për Shëndet Publik (ISHP) me rastin e Ditës Botërore të Obezitetit – 4 Marsi.

“Në mbarë botën, që nga viti 1990, obeziteti është dyfishuar në mesin e të rriturve, dhe katërfishuar në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve – nga 5 deri në 19 vjeç. Në Maqedoninë e Veriut, 28.4 për qind e të rriturve jetojnë me obezitet. Në vendin tonë, obeziteti tek të rriturit është rritur me 13,6 për qind, dhe tek fëmijët dhe adoleshentët me 7,4 për qind, krahasuar me vitin 1990”, thuhet në raportin e ISHP.

“Të dhënat më të fundit tregojnë se 30.5 për qind e fëmijëve të moshës gjashtë deri në nëntë vjeç në vendin tonë jetojnë me peshë të shtuar trupore ose me obezitet, 13.8 për qind e tyre jetojnë me obezitet ose obezitet ekstrem. Obeziteti është më i zakonshëm tek djemtë, ndryshe nga vajzat”, thuhet në raportin e ISHP-së.

Sipas të dhënave të Institutit, shumica e fëmijëve me peshë të shtuar trupore dhe obezitet jetojnë në zona urbane.

Studimi i fundit i publikuar në “The Lancet” tregon se, në vitin 2022, më shumë se një miliard njerëz në botë do të jetojnë me obezitet.

MARKETING