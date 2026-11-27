ISHP: Numri i rasteve me grip u rrit me 22.1% në Maqedoni
Gjatë javës së 47-të të këtij viti (nga 16 nëntori deri më 22 nëntor), në Maqedoni u raportuan 188 raste (I=10.2/100,000 banorë) të raporteve të gripit/sëmundjeve të ngjashme me gripin. Kjo është një rritje prej 22.1 përqind krahasuar me javën e 46-të të mëparshme (n=154), thuhet në raportin e Institutit për Shëndet Publik (ISHP) të publikuar në faqen e tij të internetit.
Nga 188 rastet, 40 u regjistruan në Shkup, 32 në Kumanovë, 17 në Dibër dhe Radovish, 13 në Tetovë, 11 në Ohër dhe Prilep, 10 në Strugë, 8 në Strumicë, 6 në Manastir, 5 në Sveti Nikollë, 4 në Resnjë dhe Shtip, nga dy raste në Veles, Kavadar, Negotinë dhe Makedonski Brod, dhe nga një rast në Kriva Pallankë dhe Gostivar.
Sa i përket moshës, 113 persona u regjistruan midis moshës 15 dhe 64 vjeç, 29 persona mbi moshën 65 vjeç, 28 fëmijë midis moshës pesë dhe 14 vjeç dhe 18 fëmijë nën moshën katër vjeç. Aktivitet i ulët (sezonal) i gripit është vërejtur në nivel kombëtar.
Në javën e 47-të të sezonit të kaluar, u regjistruan 91 persona të sëmurë, që përfaqëson një rritje të dyfishtë, dhe krahasuar me modelin për 16 sezonet e fundit (n=110), u regjistrua një rritje prej 70.8 përqind.
Gjatë javës së 47-të të raportimit, laboratori i virologjisë i Institutit të Shëndetit Publik mori 71 materiale nga mbikëqyrja rutinë dhe SARI për testime laboratorike, të testuara paralelisht për Gripin, SARS-CoV-2 dhe/ose RSV, dhe/ose në një panel respirator. Nga totali i materialeve të testuara, u zbuluan 17 mostra pozitive për gripin, nga të cilat 13 ishin Influenza A – i pasubtipizuar, dhe 4 ishin Influenza A(H1)pdm09.