ISHP: Numri i rasteve me grip po shënon ulje
Këtë javë, numri i rasteve të raportuara të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin në Maqedoni vazhdon të bjerë, njoftoi Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).
Sipas raportit të fundit, këtë javë u regjistruan 1,150 raste të reja, që është një rënie prej 11.9 përqind krahasuar me javën e kaluar, kur u raportuan 1,306 raste.
Krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, kur u raportuan 2,726 raste, rënia është e ndjeshme – 57.8 përqind.
Analiza sipas grupmoshës tregon se kategoria më e prekshme janë personat e moshës 15 deri në 64 vjeç me 621 persona të infektuar, të ndjekur nga fëmijët nga 5 deri në 14 vjeç (229 raste), fëmijët deri në 4 vjeç (157 raste) dhe personat mbi 65 vjeç (143 raste).
Që nga fillimi i sezonit 2025/2026, numri i përgjithshëm i rasteve të raportuara të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin ka arritur në 13,871.
Shumica e rasteve u regjistruan në janar (9,135 raste), ndërsa në shkurt numri ra në 2,456. Në dhjetor pati 1,324 raste, dhe në nëntor dhe tetor u regjistrua një numër dukshëm më i ulët rastesh – përkatësisht 438 dhe 338.
Të dhënat tregojnë se sezoni arriti kulmin në janar, i ndjekur nga një rënie graduale e numrit të rasteve.
Autoritetet shëndetësore apelojnë për respektimin e masave parandaluese, veçanërisht tek qytetarët më të rinj dhe të moshuar, të cilët janë pjesë e grupeve më të rrezikuara.