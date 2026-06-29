ISHP-Maqedoni: Të respektohen masat mbrojtëse gjatë motit me temperatura të larta
Për shkak të njoftimit nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM) për temperaturat maksimale ditore të larta të pritura nga 26 qershori 2026 deri më 30 qershor 2026, Instituti i Shëndetit Publik bën thirrje për respektimin e masave mbrojtëse dhe paraprake gjatë temperaturave të larta.
“Kur ajri i ambientit i afrohet ose tejkalon temperaturën normale të trupit prej afërsisht 36.7 gradë Celsius, aftësia e trupit të njeriut për t’u ftohur zvogëlohet. Përveç kësaj, kur lagështia relative e ajrit të ambientit është e lartë, djersa ka edhe më shumë vështirësi në avullim, duke e bërë më të vështirë ftohjen e trupit.
Kur trupi nxehet shumë ose ka probleme me balancimin e temperaturës së tij, kjo mund të çojë në ndjenja dobësie, gojë të thatë, marramendje, të përziera, djersitje të tepërt, lëkurë të thatë, dhimbje barku. Ndërsa e ashtuquajtura “goditje nga dielli” përkeqësohet, mund të shfaqen edhe simptomat dhe shenjat e mëposhtme: ndërprerje e djersitjes, lëkurë jashtëzakonisht e nxehtë, konfuzion (marramendje), rrahje të shpejta të zemrës, vështirësi në frymëmarrje, të fikët dhe madje edhe vdekje.
– Persona mbi 60 vjeç, gra shtatzëna, fëmijë, persona të cenueshëm socialisht, punëtorë në natyrë.
– Persona me sëmundje kronike si: Persona me sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të mushkërive dhe veshkave, diabet, sëmundje mendore, obezitet dhe persona që marrin terapi që rrit urinimin (diuretikë, disa ilaçe për epilepsinë, sëmundja e Parkinsonit, etj.)”, thonë nga ISHP.