ISHP: Gjithsej 903 persona me linë e dhenve në janar

Gjatë muajit të parë të këtij viti, në vend janë raportuar gjithsej 1.182 persona me sëmundje akute infektive, duke përjashtuar KOVID-19, gripin, tuberkulozën, sëmundjet SIDA, AFP dhe bartës kronikë të hepatitit B dhe C dhe HIV, me një incidencë totale prej 64.4 për 100 000 banorë. Gjatë muajit janar, numri i përgjithshëm i të sëmurëve është ulur për 23,8 për qind, krahasuar me muajin paraardhës, dhjetor 2023, si dhe në raport me mjedisin aritmetike për periudhën 2014-2023, për 16,7 për qind. Krahasuar me janarin e vitit 2023, ka një rritje prej 5,3 për qind, tregojnë të dhënat e raportit të fundit të Institutit për Shëndet Publik (ISHP).

Numri më i madh i sëmundjeve akute infektive në nivel të Qendrave Shëndetësore Publike (QSHP) është raportuar në territorin e QSHP Shkup, ndërsa numri më i ulët është raportuar në QSHP Ohër.

Gjatë gjithë muajit janar, sëmundja akute infektive më e shpeshtë e regjistruar ishte lija e dhenve me gjithsej 903 persona të regjistruar. Ato përbëjnë 76,4 për qind të numrit të përgjithshëm të të sëmurëve në muaj dhe në grupin e dhjetë sëmundjeve infektive më të shpeshta për këtë muaj zënë 76,9 për qind.

Enterokoliti është në vendin e dytë për nga numri i rasteve të raportuara në muajin janar, me 163 raste.

Në grupin e infeksioneve të transmetueshme seksualisht dhe me gjak – pa HIV/AIDS janë regjistruar katër persona të sëmurë, si dhe janë raportuar dy raste me hepatit B viral dhe infeksion klamidia.

Gjatë muajit janar janë raportuar tre raste të konfirmuara me HIV, të gjinisë mashkullore, të grupmoshës 20 deri në 59 vjeç. Sipas evidencës ekzistuese të rasteve të raportuara, deri më 31 janar, numri kumulativ i personave të regjistruar me HIV/AIDS në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për periudhën 1987-2023, është 639, përkatësisht: 126 persona kanë vdekur, 513 jetojnë me HIV/AIDS.

“Janë regjistruar dy raste të hepatitit B viral dhe infeksionit pneumokokal me diagnozë të meningjitit pneumokokal, të cilët nuk i nënshtrohen imunizimit sipas kalendarit të detyrueshëm të imunizimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nuk janë vaksinuar kundër këtyre sëmundjeve. Diagnoza është me konfirmim laboratorik. Një rast me shytat infektive është regjistruar në Kërçovë, tek një person 19-vjeçar, i vaksinuar dhe diagnoza është konfirmuar klinikisht”, thuhet në raportin e ISHP-së.

Sipas të dhënave të ISHP-së, gjatë muajit janar janë raportuar gjithsej 187 raste me KOVID-19. Që nga fillimi i pandemisë, deri më 31 janar, janë raportuar gjithsej 350,503 raste të konfirmuara me KOVID-19 dhe 9,976 vdekje.

Në Institutin e Shëndetit Publik gjatë muajit janar është raportuar për një epidemi të intoksikimit alimentar nga QSHP Kumanovë. Epidemia është raportuar më 02.01.2024, si epidemi familjare, ku janë sëmurë pesë nga 14 personat e ekspozuar, të moshës 5 deri në 59 vjeç, nga të cilët tre persona janë shtruar në spital. Është kryer hulumtimi epidemiologjik dhe edukimi i popullatës për respektimin e parimeve të përgatitjes dhe konsumimit të ushqimit të sigurt. Sipas ISHP-së, epidemia është çregjistruar më 10.01.2024.

“Gjatë muajit janar është raportuar një vdekje nga një sëmundje infektive akute – pa llogaritur KOVID-19, gripin, tuberkulozën, AIDS, AFP dhe bartësit kronikë të hepatitit B dhe C dhe HIV) me meningjitin pneumokokal. Rasti i regjistruar është një 38-vjeçar nga Shkupi. Pacienti është shtruar në Klinikën për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile (KSIGJF) nga data 2 deri më 21 janar të këtij viti, kur ka ndodhur edhe përfundimi me vdekje”, thuhet në raportin e ISHP-së.

Gjatë muajit janar janë pranuar dy raporte për sëmundje infektive salmonelozë te një shtetas i huaj nga SHBA-ja dhe intoksikim alimentar tek një shtetas i huaj nga Sllovenia, i cili qëndronte në vendin tonë.

