Ish-trajneri i Barcelonës: Kam stërvitur lojtarë që nuk e kuptojnë futbollin
Trajneri i njohur, Quique Setien nuk e fsheh faktin se periudha e tij me Barcelonën ishte ndër periudhat më të vështira të karrierës së tij profesionale.
Në një intervistë të gjatë në podkastin “El que marca gana”, Setien foli hapur për kohën e tij në Camp Nou, siç raportohet nga gazeta Sport.
Setian e pranoi se ai kurrë nuk arriti të tregonte karakterin e tij të vërtetë në Barcelonë dhe as të sillte në dhomën e zhveshjes katalunase llojin e marrëdhënieve personale dhe profesionale që kishte ndërtuar diku tjetër.
“Nuk isha vetvetja në Barcelonë, ose nuk mund ta bëja, ose nuk dija si ta bëja. Kjo është përgjigjja. Nuk isha vetvetja sepse nuk jam i tillë. Kisha një personalitet të caktuar dhe kur shoh fotot e mia nga ajo periudhë nuk e njoh veten”, ka thënë fillimisht Setien.
“Unë erdha nga Real Betis dhe është e vërtetë që u largova nga klubi mes shumë thirrjeve për largimin tim, por jeta e përditshme brenda dhomës së zhveshjes ishte e jashtëzakonshme”, vazhdoi ai.
Pandemia vetëm sa i vështirësoi gjërat. Ai nuk mundi ta shijonte përvojën e Barcelonës aq sa kishte shpresuar, me Covid-19 që po e ndërlikonte gjithçka. Megjithatë, Setien këmbënguli se nuk u pendua kurrë që e pranoi ofertën.
Gjatë kohës së tij në klub, ai madje i tha Lionel Messit se sa kënaqësi kishte marrë duke e parë të luante gjatë pjesës më të madhe të karrierës së tij.
“Njëherë i thashë Messit: Kam kaluar 14 vjet të jetës sime duke pritur datat e ndeshjeve të Barcelonës, në mënyrë që të të shikoja duke luajtur”, tha trajneri nga Cantabria.
Setien: Kam stërvitur lojtarë me vlerë 80 milionë euro që nuk e kuptojnë futbollin.
Setien bëri një nga vërejtjet e tij më të ashpra kur foli për aftësinë e disa lojtarëve për të lexuar dhe kuptuar rrjedhën e lojës, pavarësisht talentit apo vlerës së tyre financiare.
“Më parë kam stërvitur lojtarë me vlerë 80 milionë euro që nuk e kuptojnë futbollin”, shtoi ai.
Nga koha e tij te Barcelona, ai kujtonte se kishte punuar kokë më kokë me një lojtar për të mprehur leximin e anës taktike të ndeshjeve.
“Mbaj mend që punoja me një nga lojtarët e Barcelonës, ulesha me të dhe i tregoja klipe nga performanca e tij gjatë ndeshjes.”
“E pyesja: a e mban mend këtë shfaqje? Ai tregonte me gisht diçka, pastaj unë e pyesja: çfarë bëre këtu? Ai përgjigjej: këtu u përpoqa të rrezikoja, dhe këtu bëra këtë e atë. Kështu që i thosha: në rregull, le ta shohim klipin tani”.
Pasi klipi mbaronte, Setien do ta shtynte lojtarin mbi alternativat që i ishin në dispozicion.
“Do ta pyesja: si e sheh tani në krahasim me idenë që kishe në fushë? Çfarë sheh këtu tani? Dhe çfarë gjërash të tjera mund të kishe bërë?”.
“Mund të gjesh një ekip me një avantazh numerik prej tre lojtarësh kundër dy në sulm, pastaj një prekje e dobët e topit u jep lojtarëve të kundërshtarit kohë të mjaftueshme për t’u rikuperuar dhe papritmas situata shndërrohet në një avantazh numerik për kundërshtarin prej katër lojtarësh kundër tre”.
“Kur ia tregon klipet e tilla njërit prej këtyre lojtarëve dhe ai i shikon vetë, fillon ta bësh të mendojë. Pastaj kthehesh në fushë dhe këto gjëra fillojnë të shfaqen te lojtarët që kanë aftësinë të shohin detajet, dhe atëherë gjërat shkojnë mirë”, përfundoi trajneri i njohur.Setien nuk e përmendi kurrë lojtarin e Barcelonës të përfshirë. Megjithatë, kritika e tij ndaj lojtarëve me çmime të larta spikati si një nga frazat më të habitshme në intervistë.