Ish-shefi i CIA-s zbulon vendin që mendon se Putini do ta sulmojë pas Ukrainës: E përmend shpesh në fjalimet e tij

Ish-drejtori i CIA-s, David Petraeus, ka shprehur shqetësimin se Vladimir Putin mund të nisë një pushtim të ri në Evropë, duke intensifikuar njëkohësisht sulmet ruse në Ukrainë.

Petraeus pretendon se Putin po planifikon një ofensivë ushtarake kundër Lituanisë, anëtare e NATO-s, nëse arrin të “instalojë një qeveri kukull” në Ukrainë.

“Kur kjo të arrihet, ai do të fokusohet në një nga shtetet baltike. Lituania u përmend shpesh në fjalimet e tij dhe ne duhet ta kishim marrë më seriozisht”, tha Petraeus në një ngjarje të organizuar nga think-tank i Policy Exchange në Londër.

Petraeus kritikoi gjithashtu reagimin e administratës amerikane ndaj luftës në Ukrainë në fjalimin e tij, shkruan Daily Mail, përcjell Telegrafi.

Duke folur për Donald Trump, ai e akuzoi atë se i ka dhënë vazhdimisht Putinit mundësi të reja.

“Ne kemi parë tre situata ku presidenti amerikan kërcënoi se brenda dy javësh do të duhet të ndryshojmë qasjen tonë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë këtë herë”, tha ai.

Ai më pas iu referua ish-presidentit Joe Biden, duke e kritikuar atë për vonesën në dërgimin e pajisjeve kryesore ushtarake në Ukrainë.

“SHBA hezitoi për një kohë të gjatë me vendime individuale, si ai për tanket M1 Abrams. Për një të verbër do të ishte e qartë se ukrainasit kanë nevojë për aeroplanë luftarakë F-16. Ne nuk kishim më MiG për t’i dërguar, kështu që F-16 ishin opsioni i vetëm”, shtoi Petraeus.

Ndërkohë, SHBA ka kërcënuar se do të tërhiqet nga bisedimet e paqes me Rusinë nëse Putin refuzon një propozim armëpushimi 30-ditor.

MARKETING