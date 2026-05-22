Ish-princi Andrew po përballet me hetim “të gjerë” policor për krime të mundshme seksuale
Në kuadër të një hetimi në zgjerim, policia britanike po heton ish-princin Andrew Mountbatten-Windsor për krime të mundshme seksuale, transmeton Anadolu.
“Sky News” raportoi se hetuesit duan të flasin me një grua e cila pretendon se ishte dërguar në shtëpinë e atëhershme të princit Andrew në Windsor për “qëllime seksuale”.
Ata gjithashtu u bëjnë thirrje viktimave të tjera të mundshme të të dënuarit amerikan për krime seksuale Jeffrey Epstein, i cili ishte mik i ish-princit Mountbatten-Windsor, që të dalin përpara, në atë që burimet e përshkruajnë si një hetim kompleks dhe potencialisht në zgjerim që pritet të zgjasë për shumë muaj.
Andrew mbetet nën hetim dhe mohon fuqishëm çdo keqbërje. Policia tashmë ka intervistuar një sërë dëshmitarësh që nga arrestimi i ish-anëtarit të familjes mbretërore në ditëlindjen e tij të 66-të, gjatë një bastisjeje para agimit në shtëpinë e tij të re në Norfolk, tre muaj më parë.
Megjithatë, hetuesit e policisë të Luginës Thames thuhet se janë të shqetësuar se viktimat e mundshme të Epsteinit mund të hezitojnë të kontaktojnë autoritetet, pasi besojnë se hetimi është i kufizuar vetëm në çështje financiare.
Oficerët po shqyrtojnë pretendimet se Epstein kishte dërguar një grua jo-britanike në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2010 për një takim seksual me ish-princin Andrew, por ende nuk e kanë intervistuar atë. Policia po kërkon kopje të paredaktuara të dosjeve përkatëse të Epsteinit, të cilat burimet besojnë se mund të ndihmojnë ndjeshëm hetimin.
Në muajin shkurt, ish-princi u arrestua nën dyshimin për keqpërdorim të detyrës publike lidhur me ndarjen e materialeve konfidenciale me Epsteinin, i cili vdiq në burg në vitin 2019. Ai më pas u lirua ndërsa hetimi vazhdon.
Mountbatten-Windsor ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje lidhur me marrëdhënien e tij me Epsteinin, i cili krijoi pasuri si financier para se të dënohej për krime seksuale si dhe ka hedhur poshtë pretendimet për përfitime personale të lidhura me rolin e tij tregtar.
Sipas dosjeve të publikuara në janar të këtij viti, në tetor të vitit 2010, Andrew i dërgoi Epsteinit detaje për udhëtimet e tij zyrtare si i dërguar tregtar në Singapor, Vietnam, qytetin kinez Shenzhen dhe Hong Kong, ndërsa muajin pasues duket se ndau raporte zyrtare nga këto vizita.