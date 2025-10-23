Ish-presidenti francez në shënjestër të kërcënimeve me vdekje në burg
Ish-presidenti francez, Nicolas Sarkozy, është shënjestruar nga kërcënime me vdekje nga një i burgosur në burgun La Santé në Paris, ku ka filluar të vuajë dënimin e tij këtë javë, njoftoi zyra e prokurorit të Parisit, duke shtuar se rasti ka nxitur një hetim.
“Më 22 tetor 2025, zyra e prokurorit të Parisit u informua nga drejtori i burgut La Santé për një video që qarkullonte në mediat sociale, qartësisht e filmuar nga një i burgosur, në të cilën ai bënte kërcënime pas mbërritjes së Nicolas Sarkozy në objekt,” thuhet në deklaratën e prokurorit, dërguar për Reuters.
Tre të burgosur janë marrë në pyetje si pjesë e hetimit, ndërsa dy telefona celularë janë sekuestruar gjatë një kontrolli në burg.
Sarkozy, i cili udhëhoqi Francën nga viti 2007 deri në 2012, të martën filloi të vuante një dënim pesëvjeçar për komplot për të mbledhur fonde për fushatën e tij nga Libia.