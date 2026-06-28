Ish-presidenti amerikan Biden kritikon Trumpin, e quan “të korruptuar, narcisist dhe të paaftë”
Ish-presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka kritikuar politikat e pasardhësit të tij, presidentit Donald Trump, duke e cilësuar atë si të korruptuar, narcisist dhe të paaftë, transmeton Anadolu.
“Nuk bëhet fjalë vetëm për projektet e tij të kotësisë, shembjen e krahut lindor të Shtëpisë së Bardhë për t’i bërë vend sallës së tij të vallëzimit, vendosjen e emrit të tij në Qendrën Kennedy, ndërtimin e një harku për nder të vetes apo edhe punësimin e njeriut të tij për të rregulluar pellgun reflektues. Uau! Çfarë humbësi”, tha Biden gjatë një aktiviteti për mbledhje fondesh të Partisë Demokratike në shtetin Maryland.
Në një fjalim 10-minutësh në një kazino në Maryland, Biden bëri një nga kritikat e tij më të ashpra ndaj Trumpit që nga largimi nga detyra.
“Pellgu reflektues pasqyron diçka edhe më të keqe se narcizmi dhe paaftësia që qëndrojnë në thelb të kësaj administrate. Është korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni i hapur dhe i dukshëm. Korrupsion në një shkallë që nuk është parë kurrë më parë në historinë amerikane në asnjë administrate”, tha ai.
“Ajo që më zemëron është se Trump dëshiron t’u japë para të taksapaguesve, paratë tuaja, pjesëmarrësve në kryengritjen e 6 janarit. Kjo është ajo që ai dëshiron të bëjë”, tha Biden, duke iu referuar sulmit ndaj Kapitoll Hillit më 6 janar të vitit 2021.
“Këta njerëz nuk meritojnë të kompensohen. Ata meritojnë të futen në burg për një kohë shumë, shumë të gjatë”, shtoi ai.