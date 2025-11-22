Ish-polici Arbnor Spahiu lirohet nga burgu në Serbi

Ish-polici Arbnor Spahiu lirohet nga burgu në Serbi

Ish-zyrtari policor i Kosovës, Arbnor Spahiu, i cili ishte arrestuar muaj më parë nga autoritetet serbe, është liruar sot dhe tashmë ka arritur në Republikën e Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur avokati Arianit Koci si dhe familjarët e Arbnorit.

“Sot, pas muajsh të gjatë ankthi, pas një padrejtësie të rëndë – Arbnor Spahiu është i lirë. E kam thënë që në ditën e parë: do të kthehet. Nuk ishe lehtë, por ia dolëm”, ka shkruar Koci.

E lirimin e tij e ka konfirmuar edhe familjari i tij, Shkëlzen Spahiu përmes një postimi në rrjetet sociale. “Arbnor Spahiu sapo ka shkelur tokën e Republikës së Kosovës. Ju falënderojmë në emër të familjes për përkrahjen që na keni dhënë në këto ditë të vështira. Arbnori është mirë me shëndet. Urojmë që ky të jetë rasti i fundit për shtetasit tanë”, ka shkruar ai.

Spahiu u arrestua në qershor të këtij viti nga policia serbe në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë për kinse kryerje të veprës penale “vrasje e rëndë”, në fshatin Banjskë të Zveçanit.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në 31 numri i të vdekurve nga rrëshqitjet e dheut në Indonezi, vazhdojnë kërkimet për 20 të zhdukur

Rritet në 31 numri i të vdekurve nga rrëshqitjet e dheut në Indonezi, vazhdojnë kërkimet për 20 të zhdukur

Plani i paqes që mund të ndryshojë fatin e Ukrainës, çfarë dihet deri më tani

Plani i paqes që mund të ndryshojë fatin e Ukrainës, çfarë dihet deri më tani

Trump ndryshon fjalët, vlerëson Zohran Mamdani: New York do të ketë kryetar të mrekullueshëm

Trump ndryshon fjalët, vlerëson Zohran Mamdani: New York do të ketë kryetar të mrekullueshëm

Presidenti Erdogan mori pjesë në ceremoninë zyrtare të pritjes së Samitit të Liderëve të G20-ës

Presidenti Erdogan mori pjesë në ceremoninë zyrtare të pritjes së Samitit të Liderëve të G20-ës

Dita e Alfabetit shqip – 117 vjet nga Kongresi i Manastirit

Dita e Alfabetit shqip – 117 vjet nga Kongresi i Manastirit

VLEN: Manastiri na bashkon, sot nderojmë gjuhën që na mbajti gjallë si komb

VLEN: Manastiri na bashkon, sot nderojmë gjuhën që na mbajti gjallë si komb