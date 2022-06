Ish-ndihmësja e Shtëpisë së Bardhë: Trump e dinte që protestuesit e 6 janarit ishin të armatosur

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump u përpoq t’i merrte timonin shoferit të limuzinës së tij, njëkohësisht agjent i Shërbimit Sekret Amerikan, në një përpjekje për t’iu bashkuar turmës që marshonte drejt Kongresit të SHBA-së, tha të martën në dëshminë e saj një ish-ndihmëse në administratën e tij.

Trump u fut në automjetin tip limuzinë pasi iu drejtua mbështetësve të tij në një tubim pranë Shtëpisë së Bardhë më 6 janar 2021, tha Cassidy Hutchinson në dëshminë e saj, dhe iu tha se nuk mund të ishte me mbështetësit e tij që po mblidheshin përpara protestës që u shndërrua në një kryengritje vdekjeprurëse.

“Unë jam presidenti i fundit, më çoni në Kapitol tani,” tha Trump, sipas Hutchinson, e cila tha se historia iu transmetua asaj nga një zyrtar tjetër i administratës.

Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë, Pat Cipollone kishte shprehur shqetësime ligjore rreth marshimit të Trumpit drejt Kogresit së bashku me mbështetësit e tij, tha Hutchinson.

“Ne do të akuzohemi për çdo krim që mund të imagjinohet nëse e lejojmë atë të ndodhë,” kujtoi Hutchison për paralajmërimin e Cipollone.

Hutchinson, një ish-ndihmëse e lartë e Shtëpisë së Bardhë me qasje unike ndaj Trump dhe punës së brendshme të krahut perëndimor, po dëshmonte në seancën dëgjimore të gjashtë qershorit të komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve që heton sulmin në Kongresin e SHBA-së.

Një asistent ekzekutiv i shefit të shtabit të Trump, Mark Meadows, ajo ishte një figurë qendrore në Shtëpinë e Bardhë gjatë periudhës së kryengritjes më 6 janar të vitit të kaluar.

Në disa nga dëshmitë më shpërthyese nga seancat e deritanishme, Hutchinson tha se Trump dhe disa nga zyrtarët e tij të lartë ishin të vetëdijshëm për mundësinë e dhunës përpara sulmit – duke kundërshtuar pretendimet se sulmi ishte spontan dhe nuk kishte të bënte me administratën. .

Hutchinson tha se ajo kujtoi ish-shefin e saj duke thënë katër ditë para kryengritjes: “Gjërat mund të shkojnë shumë keq më 6 janar”.

Hutchinson kishte kërkuar për Meadows, tha ajo, pas një takimi në Shtëpinë e Bardhë ku ishte i pranishëm edhe avokati i Trumpit, Rudy Giuliani.

Teksa po shkonin drejt makinës së Xhulianit, ai e pyeti nëse ishte “e emocionuar” për 6 janarin, dëshmoi ajo.

Kur ajo e pyeti se çfarë do të ndodhte atë ditë, Hutchinson dëshmoi se Giuliani “u përgjigj diçka në kuptimin e “Ne do të shkojmë në Kongres”, tha Hutchinson.

“Do të jetë mirë. Presidenti do të jetë atje. Ai do të duket i fuqishëm. Ai do të jetë me anëtarët. Ai do të jetë me senatorët. Flisni me shefin për këtë. Ai e di për këtë.”

“Kur dëgjova qëndrimin e Rudy-t më 6 janar, dhe më pas përgjigjen e Markut, ky ishte momenti i parë që mbaj mend se u ndjeva e frikësuar dhe nervoze për atë që mund të ndodhte më 6 janar”, shtoi ajo.

Hutchinson i tha komitetit hetimor se ajo dëgjoi emrat e grupeve të ekstremit të djathtë, “Mbajtësit e Betimit” dhe “Djemtë Krenarë”, teksa përmendeshin në Shtëpinë e Bardhë me afrimin e 6 janarit.

Meadows dhe Trump ishin të vetëdijshëm për mundësinë e dhunës, duke përfshirë se anëtarët e turmës pro-Trump ishin të armatosur kur u mblodhën në Ellipse atë ditë, tha Hutchinson.

Zëvendëskryetarja e komisionit hetimor, Liz Cheney tha se paneli kishte marrë raportet e policisë se njerëzit në tubimin e Trumpit kishin thika, sprej me piper dhe objekte të tjera që mund të përdoreshin si armë.

Transmetimet e policisë të paraqitura në seancë treguan se të tjerët jashtë tubimit kishin armë zjarri, përfshirë pushkë gjysmë automatike AR-15.

Hutchinson ka qenë tashmë burimi i disa zbulimeve të suksesshme, duke u shfaqur në deponimet e filmuara në dy seancat e mëparshme dhe duke përmendur një grup republikanësh të Dhomës së Përfaqësuesve që kërkuan falje pas dhunës së 6 janarit.

Ajo ishte gjithashtu në kontakt me zyrtarë në shtetin e Xhorxhias, ku Trump u bëri presion zyrtarëve që të “gjenin” vota të mjaftueshme për të kapërcyer diferencën e fitores së Biden në një telefonatë që është objekt i një hetimi penal.

Ndërsa komisioni hetimor nuk mund të ngrejë akuza ligjore kundër Trumpit, misioni i tij kryesor ka qenë të zbulojë qëllimin e plotë të përpjekjes së tij për të ndaluar transferimin e pushtetit dhe për të lidhur përpjekjet e tij me dhunën në Kongresin amerikan. Në fund, Departamenti i Drejtësisë duhet të jetë ai që do të vendosë nëse do të ngrejë kallëzime penale ndaj ish presidentit Trump. /rel/