Ish-ministri rus i Mbrojtjes i shpëtoi një atentati në Moskë
Sipas Moskovsky Komsomolets, personi që dyshohet se ishte objektivi i një atentati të dështuar ishte Sergey Shoigu, ish-ministri rus i Mbrojtjes.
FSB-ja, agjencia ruse e inteligjencës dhe pasardhëse e KGB-së, kishte njoftuar më herët se një “zyrtar i lartë” ishte vënë në shënjestër teksa vizitonte varrin e një të afërmi në varrezat Troyekurovskoye në Moskë, por nuk e kishte bërë publik emrin e tij.
Sipas agjencisë, agjentët kishin zbuluar një pajisje shpërthyese të pajisur me kamerë të fshehtë, e vendosur në një vazo me lule pranë varrit, dhe pretenduan se ajo përdorej për të mbikëqyrur lëvizjet e zyrtarit.
Gazeta, pa cituar burime specifike, raportoi të hënën në mbrëmje se objektivi i supozuar i këtij komploti të dështuar ishte vetë Shoigu, aktualisht sekretar i Këshillit të Sigurisë, shkruan themoscowtimes.
Deputeti i lartë i Dumës Shtetërore, Andrei Kolesnik, argumentoi se ky komplot i pretenduar ndaj Shoigut bënte pjesë në një fushatë më të gjerë për destabilizimin e Rusisë. “Qëllimi i tyre ishte të krijonin panik,” deklaroi ai.
Sipas gazetës ruse, FSB-ja nuk ka komentuar ende mbi këto pretendime. Në njoftimin e saj fillestar, FSB-ja tha se shërbimet e inteligjencës ukrainase kishin rekrutuar një çift rus, një emigrant të paligjshëm nga Azia Qendrore dhe një banor të Kievit me emrin Dzhalolindin Shamsov, për të kryer vrasjen e Shoigut.
Agjencia bëri të ditur se çifti rus dhe emigranti nga Azia Qendrore janë arrestuar, por nuk është e qartë se për cilat akuza konkrete po hetohen.
Mediat shtetërore publikuan një video të FSB-së, ku gruaja ruse e arrestuar shfaqet duke rrëfyer se i ishte premtuar drogë në këmbim të vendosjes së kamerës në vazo në varrezat Troyekurovskoye.