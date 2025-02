Ish-ministri izraelit “krenar” për pamjet e trajtimit çnjerëzor ndaj të burgosurve palestinezë

Ish-ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, u mburr se i detyroi të burgosurit palestinezë të gjunjëzoheshin nën kërcënimin e armës dhe të ngjyrosnin parullat që kishin shkruar në muret e burgut, përfshirë parullën “Kudsi arab”, raporton Anadolu.

“Krenar për Shërbimin e Burgut të Izraelit, në Burgun Ktzi’ot (Shkretëtira Negev), mbi muret e disa qelive në krahët e sigurisë ishin shkruar mbishkrime nxitëse”, shkroi Ben-Gvir në X.

Të burgosurit palestinezë kishin shkruar fraza të tilla si “Nuk do të harrojmë, nuk do të falim, nuk do të gjunjëzohemi, Kudsi është arab”, tha ish-ministri, i cili kryeson partinë politike të ekstremit të djathtë “Forca Hebreje” (Otzma Yehudit).

Ben-Gvir, i cili dha dorëheqje muajin e kaluar në protestë ndaj marrëveshjes së armëpushimit të kryeministrit Benjamin Netanyahu me Hamasin, tha se rojet e burgut “hynë në qeli, duke i detyruar të burgosurit të ulen në gjunjë dhe të lyejnë murin”.

Ai postoi një video që tregonte të burgosurit që detyroheshin të ngjyrosnin mbi parullat ndërsa rojet izraelite mbanin armët drejt tyre. Parullat thuhet se ishin një përgjigje ndaj keqtrajtimit izraelit dhe përpjekjeve për t’i poshtëruar ata, duke i detyruar të veshin këmisha me fraza që synonin t’i degradonin ata psikologjikisht.

Izraeli ka vazhduar abuzimet sistematike të të burgosurve palestinezë, veçanërisht ata që duhet të lirohen sipas marrëveshjes së armëpushimit me grupin e rezistencës Hamas. Të shtunën, autoritetet izraelite i detyruan të burgosurit të veshin këmisha të printuara me një varg nga Tora, duke nënvizuar qasjen ndëshkuese të Izraelit.

Transmetuesi publik i Izraelit raportoi se të burgosurit palestinezë u detyruan të mbanin këmisha të bardha me mbishkrimin arab: “I ndoqa armiqtë e mi dhe i arrita; nuk u ktheva mbrapa derisa u shkatërruan”. Vargu është marrë nga Psalmi 18:37.

Sipas mediave izraelite, të burgosurit palestinezë u detyruan të mbanin byzylykë identifikimi me slogane nga Shërbimi i Burgjeve të Izraelit, ndërsa atyre iu shfaq edhe një film për shkatërrimin e bërë nga ushtria izraelite në Gaza.

Ndryshe nga trajtimi i Izraelit ndaj të burgosurve palestinezë, Hamasi ka theksuar kushtet njerëzore për të burgosurit izraelitë.

Gjatë shkëmbimit të parë të të burgosurve në nëntor 2023, të burgosurit izraelitë të liruar përshkruan se u trajtuan me kujdes teksa ishin në robëri në Gaza, madje disa morën dhurata përpara lirimit të tyre.

