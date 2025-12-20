Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vite burg

Ish-kryeministri pakistanez Imran Khan dhe gruaja e tij Bushra Bibi u dënuan nga një gjykatë të hënën me nga 17 vjet burg secili për shkelje të besimit dhe korrupsion, në lidhje me dhuratat që udhëheqësi tani i burgosur mori ndërsa ishte në pushtet. Çifti u dënua me 10 vjet për shkelje të besimit dhe shtatë vjet për korrupsion. Khan është përballur me një sërë çështjesh ligjore që kur qeveria e tij u rrëzua në vitin 2022.

Ai ka qenë në burg që nga viti 2023, duke mohuar çdo shkelje dhe duke pretenduar ndjekje penale të motivuar politikisht. Sipas ligjit pakistanez, zyrtarët qeveritarë duhet të deklarojnë të gjitha dhuratat që marrin, por atyre u lejohet t’i mbajnë ato nën një vlerë të caktuar ose t’i blejnë me një çmim më të ulët. Rasti, për të cilin ish-kreu i qeverisë u dënua, ka të bëjë me një komplet bizhuterish nga marka luksoze italiane Bulgari , të cilat Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman ia kishte dhuruar Imran Khan dhe gruas së tij në maj 2021, dhe udhëheqësi pakistanez e kishte nënvlerësuar atë.

Ky gjyq i fundit është i ndarë nga një tjetër, i lidhur me orët luksoze të dhuruara gjithashtu nga princi saudit, në të cilin Imran Khan u dënua me 14 vjet burg dhe gruaja e tij me 7 vjet. Në një postim në mediat sociale, partia e ish-kryeministrit, Pakistan Tehreek-e-Insaf, konfirmoi se ky dënim nga një “gjykatë kukulle” synon vetëm të zgjasë “burgosjen e paligjshme dhe të padrejtë të Imran Khan”.

