Ish-kryeministri i Malit të Zi: Serbia priste që ne të vepronim si një dorë e zgjatur e Beogradit

Ish-kryeministri i Malit të Zi, Zdravko Krivokapiq, ka dhënë një intervistë për televizionin malazez “E”, ku pjesa më interesante ishte ajo që lidhej me pritshmëritë e qeverisë së Serbisë pas ndërrimit të pushtetit në Podgoricë.

Krivokapiq udhëhoqi qeverinë e parë pas rrëzimit të pushtetit të DPS-së, të udhëhequr nga Milo Gjukanoviq, qeveri që erdhi në pushtet me mbështetje të konsiderueshme nga partitë pro-serbe në Mal të Zi.

Megjithatë, siç pretendon tani Krivokapiq, ai iu kundërvu ndikimit të Beogradit në qeverinë malazeze.

“Ekzistonte një qëllim i qartë që qeveria e Malit të Zi të shihej si një zgjatim i Beogradit. Qëndrimi im kundër kësaj shkaktoi pakënaqësi te shumëkush, sidomos te ata që mendonin se pushteti në Podgoricë drejtohej jashtë kufijve të Malit të Zi”, tha ai.

Ish-udhëheqësi malazez shtoi se presionet diplomatike ishin të vazhdueshme dhe se partitë brenda shumicës vepronin nën ndikim të jashtëm. Sipas tij, disa ministra kanë vepruar si zgjatim i interesave të huaja.

Përveç Serbisë, Krivokapiq kritikoi edhe diplomatët e huaj në Mal të Zi.

“Ambasadorët shpesh dëshironin të ndikonin drejtpërdrejt në vendimet tona. Kisha përshtypjen se sovraniteti i Malit të Zi nuk respektohej,” tha ai.

Krivokapiq gjithashtu deklaroi se diplomatët në Mal të Zi janë marrë me “emërime kadrovike” dhe se ushtronin “presion serioz” mbi qeverinë e tij.

“Nuk është e lehtë kur dikush vjen dhe të thotë se duhet ta bësh këtë nëse dëshiron mbështetje. Këto nuk janë marrëdhënie partneriteti,” tha ish-kryeministri.

Në fund, ai theksoi qartë se “përfaqësues dhe parti politike vepronin nën ndikimin e ambasadave dhe të Beogradit”.

“Kur shumica ndahet në këtë mënyrë, është e qartë se një qeveri nuk mund të zgjasë shumë”, tha ai.

Ndryshe, Krivokapiq ishte kryeministër nga viti 2020 deri në vitin 2022, kur u zëvendësua nga Dritan Abazoviq pas një votimi për mosbesim.

