Ish-kryeministri i Malajzisë, Najib Razak dënohet me 15 vjet burg për abuzim me pushtetin
Një gjykatë malajziane dënoi sot ish-kryeministrin Najib Razak me 15 vjet burg dhe vendosi gjobë prej 11.3 miliardë ringitësh malajzianë (rreth 2.7 miliardë dollarë) pasi ai u shpall fajtor për katër akuza për abuzim me pushtetin dhe 21 akuza për pastrim parash, transmeton Anadolu.
Dënimi lidhej me 2.3 miliardë ringitësh (568 milionë dollarë) nga fondi shtetëror 1Malaysia Development Berhad (1MDB), raportoi gazeta shtetërore “Bernama News”.
Gjykatësi i Gjykatës së Lartë, Collin Lawrence Sequerah urdhëroi që dënimi me burg i Najibit të fillojë në vitin 2028, pasi ai të përfundojë dënimin e tij gjashtëvjeçar me burg për një çështje që lidhet me SRC International, një degë e 1MDB, sipas “Free Malaysia Today”.
Najib, 72-vjeç, është përballur me disa gjyqe në lidhje me skandalin 1MDB, pasi autoritetet malajziane dhe amerikane pretendojnë se rreth 4.5 miliardë dollarë u përvetësuan nga fondi shtetëror në një skemë të gjerë ndërkombëtare nga viti 2009 deri në vitin 2014.
Ai u shpall fajtor në vitin 2020 për shkelje penale të besimit dhe abuzim me pushtetin për marrjen e paligjshme të fondeve të përvetësuara nga 1MDB. Najib, i cili shërbeu dy mandate si kryeministër që nga viti 2009, aktualisht po vuan dënimin e tij në burgun Kajang në provincën Selangor.
Vitin e kaluar, monarkia malajziane i dha atij një falje, duke ia përgjysmuar dënimin me 12 vite burg që kishte. Në korrik, Najib aplikoi për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit të tij në arrest shtëpiak, por kërkesa e tij u refuzua.