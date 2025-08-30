Ish-kreu i këshillit të sigurisë së Ukrainës, Andriy Parubiy, qëllohet për vdekje në Lviv

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi sot se ish-kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, Andriy Parubiy, u qëllua për vdekje në Lviv, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se lajmi iu raportua nga ministri i Punëve të Brendshme Ihor Klymenko dhe Prokurori i Përgjithshëm Ruslan Kravchenko.

Sipas Zelenskyyt, zyrtarët e zbatimit të ligjit i kanë treguar vetëm “detajet fillestare rreth vrasjes së tmerrshme në Lviv”.

“Andriy Parubiy ndërroi jetë. Ngushëllimet e mia shkojnë për të dashurit dhe të afërmit e tij të ngushtë. Të gjitha burimet dhe personeli i nevojshëm janë mobilizuar për hetimin dhe kërkimin e vrasësit”, tha ai.

