Ish-kreu i juntës bën betimin si president i ri i Mianmarit
Ish-shefi i juntës së Mianmarit, Min Aung Hlaing, u betua të premten si presidenti i 11-të i vendit, transmeton Anadolu.
Ai bëri betimin gjatë një seance të Parlamentit të Unionit në kryeqytetin Naypyidaw, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Xinhua të Kinës.
Ai iu drejtua parlamentit pas ceremonisë së betimit. Min u zgjodh në fillim të këtij muaji pasi fitoi më shumë se gjysmën e votave në parlament.
69-vjeçari shërbeu si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura, të njohura si Tatmadaw, nga viti 2011 deri në dorëheqjen në mars për të kandiduar për president.
Ai në fakt e sundoi Mianmarin që nga udhëheqja e një grushti shteti ushtarak në vitin 2021 që rrëzoi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi.
Pas pesë vitesh në pushtet, Min mbikëqyri një proces zgjedhor trefazor që filloi në fund të dhjetorit që rezultoi në një fitore për partitë pro-ushtarake, përfshirë Partinë e Solidaritetit dhe Zhvillimit të Unionit. Parlamenti i ri u mblodh për seancën e tij të parë më 16 mars.