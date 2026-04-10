Ish-kreu i juntës bën betimin si president i ri i Mianmarit

Ish-shefi i juntës së Mianmarit, Min Aung Hlaing, u betua të premten si presidenti i 11-të i vendit, transmeton Anadolu.

Ai bëri betimin gjatë një seance të Parlamentit të Unionit në kryeqytetin Naypyidaw, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Xinhua të Kinës.

Ai iu drejtua parlamentit pas ceremonisë së betimit. Min u zgjodh në fillim të këtij muaji pasi fitoi më shumë se gjysmën e votave në parlament.

69-vjeçari shërbeu si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura, të njohura si Tatmadaw, nga viti 2011 deri në dorëheqjen në mars për të kandiduar për president.

Ai në fakt e sundoi Mianmarin që nga udhëheqja e një grushti shteti ushtarak në vitin 2021 që rrëzoi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi.

Pas pesë vitesh në pushtet, Min mbikëqyri një proces zgjedhor trefazor që filloi në fund të dhjetorit që rezultoi në një fitore për partitë pro-ushtarake, përfshirë Partinë e Solidaritetit dhe Zhvillimit të Unionit. Parlamenti i ri u mblodh për seancën e tij të parë më 16 mars.

Të ngjajshme

Vdes kryetari i Këshillit Strategjik të Iranit pas plagëve të marra në sulmin amerikano-izraelit

Vdes kryetari i Këshillit Strategjik të Iranit pas plagëve të marra në sulmin amerikano-izraelit

Irani nuk merr pjesë në bisedimet e paqes me SHBA-në derisa të ndalen sulmet ndaj Libanit

Irani nuk merr pjesë në bisedimet e paqes me SHBA-në derisa të ndalen sulmet ndaj Libanit

Parashikimi i motit për sot në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit për sot në Maqedoninë e Veriut

Sot hyn në fuqi sistemi i ri EES: Regjistrimi digjital zëvendëson vulat në pasaporta për hyrje në BE

Sot hyn në fuqi sistemi i ri EES: Regjistrimi digjital zëvendëson vulat në pasaporta për hyrje në BE

Kanada dënon “fuqishëm” sulmet ajrore izraelite në Liban, bën thirrje për “armëpushim të përhershëm”

Kanada dënon “fuqishëm” sulmet ajrore izraelite në Liban, bën thirrje për “armëpushim të përhershëm”

Trump: Izraeli do të “zvogëlojë” sulmet ndaj Libanit pas apelit drejtuar Netanyahut

Trump: Izraeli do të “zvogëlojë” sulmet ndaj Libanit pas apelit drejtuar Netanyahut