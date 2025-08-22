Ish-këshilltari i Merkelit i bën thirrje qeverisë gjermane për njohjen e shtetit të Palestinës

Ish-këshilltari i Merkelit i bën thirrje qeverisë gjermane për njohjen e shtetit të Palestinës

Ambasadori Christoph Heusgen, ish-këshilltari për politikat e jashtme dhe të sigurisë e ish-kancelares gjermane Angela Merkel, i bëri thirrje qeverisë gjermane të njohë Shtetin e Palestinës, transmeton Anadolu.

Heusgen shkroi një artikull si ftuar për institucionin mediatik Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ai kritikoi sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës dhe ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. “Siguria e Izraelit është një çështje shtetërore gjermane, por siguria e Izraelit përfshin gjithashtu mosbërjen e armiqve dhe mosizolimin e vetes në mbarë botën përmes përdorimit të tepruar të forcës ushtarake dhe shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare”, shkroi Heusgen.

Pasi theksoi se qeveria e Benjamin Netanyahut e hedh poshtë Shtetin e Palestinës dhe mbështet dhunën e kolonëve kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, Heusgen ndau pikëpamjen e tij se “Ka arsye për t’u frikësuar se parashikimi i ish-Sekretarit të Shtetit të SHBA-së John Kerry se Izraeli do të bëhet një shtet aparteidi do të bëhet realitet”.

Heusgen mbrojti idenë se Gjermania duhet të njohë shtetin e pavarur të Palestinës dhe më tej potencoi se ky hap nuk do ta ndryshojë “situatën aktuale” në afat të shkurtër, por do të ishte një “sinjal i fortë solidariteti me popullin palestinez”.

Heusgen shërbeu si këshilltar i Merkelit për politikën e jashtme dhe të sigurisë që nga viti 2005 dhe si Përfaqësues i Përhershëm i Gjermanisë në Kombet e Bashkuara nga viti 2017 deri në vitin 2021.

MARKETING

Të ngjajshme

Izet Mexhiti: Çarshia e Vjetër do të bëhet qendër e vërtetë kulturore dhe ekonomike e Shkupit

Izet Mexhiti: Çarshia e Vjetër do të bëhet qendër e vërtetë kulturore dhe ekonomike e Shkupit

Mexhiti-Lutkov: Rikthejmë parkingun e mbyllur me dekada te Muzeu

Mexhiti-Lutkov: Rikthejmë parkingun e mbyllur me dekada te Muzeu

Shefi humanitar i OKB-së: Uria në Gaza “e promovuar haptazi” nga Izraeli

Shefi humanitar i OKB-së: Uria në Gaza “e promovuar haptazi” nga Izraeli

Dëshmitari amerikan: Personeli i SHBA-së hapi zjarr ndaj civilëve në pikat e ndihmës në Gaza

Dëshmitari amerikan: Personeli i SHBA-së hapi zjarr ndaj civilëve në pikat e ndihmës në Gaza

Mashtrim me telefon për aksident të rremë trafiku, një 79 vjeçare nga Tetova pagoi 16.000 euro dhe 10.700 franga zvicerane

Mashtrim me telefon për aksident të rremë trafiku, një 79 vjeçare nga Tetova pagoi 16.000 euro dhe 10.700 franga zvicerane

Mucunski: Është koha që BE të tregojë angazhim të barabartë ndaj rrugës sonë evropiane

Mucunski: Është koha që BE të tregojë angazhim të barabartë ndaj rrugës sonë evropiane